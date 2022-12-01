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≡ Журналистов не пустили на заседание маслихата, где премьер-министр назначает нового акима Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45633
Журналистов не пустили на заседание маслихата, где премьер-министр назначает нового акима Костанайской области
Отправлено: 01.12.22 - 14:38
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Сообщение о внеочередной сессии областного маслихата появилось на сайте представительного органа вечером 29 ноября. В нем коротко описано, что сегодня, 1 декабря, в здании областного акимата состоится собрание депутатов для получения согласия на назначение нового акима области.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1288
Журналистов не пустили на заседание маслихата, где премьер-министр назначает нового акима Костанайской области
Отправлено: 01.12.22 - 14:38
#1
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Первая и вторая власть не пустила четвёртую власть.

[Исправлено: olegggon, 01.12.2022 - 14:48]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13222
Re: Журналистов не пустили на заседание маслихата, где...
Отправлено: 01.12.22 - 14:46
#2
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НГ смиритесь уже что ближайшие 5 лет вас также никуда пускать всеровно не будут
А судя по странным спичам Токаева в январе ещё и закрыть могут обвинив в иноагенстве и тогда Юджин и серый будут довольны
Они же хотели как в России)))
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
215
Re: Журналистов не пустили на заседание маслихата, где...
Отправлено: 01.12.22 - 18:57
#3
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Интересно, а там что аукцион проводили? :-(
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