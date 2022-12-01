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≡ В Костанайской области назначен новый аким
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45633
В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 14:18
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Кумар Аксакалов был первым секретарем Урицкого райкома ЛКСМК (1989-1991); главным инженером совхоза (1991-1992). С 1998 года по 2004 год работал сначала акимом Мендыкаринского района, а затем акимом Тарановского района Костанайской области.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8885
В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 14:18
#1
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Цитата:
Архимед Мухамбетов освобожден от должности акима Костанайской области,

...перекрестились все, даже правоверные.
...и мы счастливы!!!!!

Теперь вопрос, кто пойдет с народом возврат времени обсуждать? Новому надо понравиться. Думаю, надо прислушаться.

[Исправлено: yudjin, 01.12.2022 - 14:20]
Профайл
a
§ avisa
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
09.11.12
Сообщений:
38
Re: В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 14:26
#2
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Область будет Кумарить?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13222
Re: В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 14:43
#3
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Цитата:
yudjin:
перекрестились все, даже правоверные. ...и мы счастливы!!!!!

Обиженные повылазили
Если тебя Архимед в детстве покусал это не значит что все его ненавидят))
Цитата:
yudjin:
Теперь вопрос, кто пойдет с народом возврат времени обсуждать? Новому надо понравиться. Думаю, надо прислушаться.

Третьего будет встреча с активом населения
Туда приедет Ведлер и ее ручной мальчишка
Аким скажет что вопрос перевода времени актуальный
Будем рассматривать, изучать
Всё на этом)))
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
183
Re: В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 17:14
#4
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Молодец Архимед. Он то знал, когда его снимут. По-этому дебаты по переносу часового пояса на 6 декабря назначил. А теперь он как бы и не виноват. Время назначил, но не успел.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4108
Re: В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 18:05
#5
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Аллилуйя
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5634
Re: В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 18:12
#6
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Вроде бы их местных, послужной список обычного чиновника и везде не выше зама,уже в возрасте. Почему молодых не двигают, эти старики только исполнители, ну что же посмотрим.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
215
В Костанайской области назначен новый аким
Отправлено: 01.12.22 - 18:56
#7
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