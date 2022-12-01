Re: Упор не на торговлю, а на производителей - СПК повернула в...

Отправлено: - 18:01

Я не могу понять для чего создают эти совместные фирмы, корпорации и прочие посредники. Неужели производитель картошки, овощей не может себе позволить теплый ангар, пару охранников и заведующую, чтоб приехать напрямую сюда и купить продукцию с тем чтоб минимальной накруткой продать потребителю. За все эти годы любой нормальный хозяин уже знает сколько каких овощей нужно заготовить.