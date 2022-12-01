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Упор не на торговлю, а на производителей - СПК повернула в их сторону оборотный механизм своей финансовой поддержки
Упор не на торговлю, а на производителей - СПК повернула в их сторону оборотный механизм своей финансовой поддержки
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