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≡ Упор не на торговлю, а на производителей - СПК повернула в их сторону оборотный механизм своей финансовой поддержки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45633
Упор не на торговлю, а на производителей - СПК повернула в их сторону оборотный механизм своей финансовой поддержки
Отправлено: 01.12.22 - 18:01
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В этом году, с расчетом на следующий, социально-предпринимательская корпорация «Тобол» закупила для нужд стабилизационного фонда овощей и картофеля значительно больше, чем на предыдущий сезон.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5634
Re: Упор не на торговлю, а на производителей - СПК повернула в...
Отправлено: 01.12.22 - 18:01
#1
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Я не могу понять для чего создают эти совместные фирмы, корпорации и прочие посредники. Неужели производитель картошки, овощей не может себе позволить теплый ангар, пару охранников и заведующую, чтоб приехать напрямую сюда и купить продукцию с тем чтоб минимальной накруткой продать потребителю. За все эти годы любой нормальный хозяин уже знает сколько каких овощей нужно заготовить.
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