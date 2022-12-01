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Журналистов не пустили на заседание маслихата, где премьер-министр назначает нового акима Костанайской области
Журналистов не пустили на заседание маслихата, где премьер-министр назначает нового акима Костанайской области
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