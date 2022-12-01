Re: Журналистов не пустили на заседание маслихата, где...

Отправлено: - 14:46

НГ смиритесь уже что ближайшие 5 лет вас также никуда пускать всеровно не будут

А судя по странным спичам Токаева в январе ещё и закрыть могут обвинив в иноагенстве и тогда Юджин и серый будут довольны

Они же хотели как в России)))