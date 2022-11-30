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≡ Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45629
Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 30.11.22 - 11:12
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В июля писал аналогичное письмо акиму Костаная, теперь черед акима Костанайской области. В канцелярию отправил, копию оставлю на полях "Нашей газеты", может когда-нибудь пригодится Я не знаю, как Вас зовут, но неизбежно вы будете назначены на эту должность вместо акима Мухамбетова Архимеда Бегежановича.
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Ж
§ Житель КСК
(Пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
8
Re: Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 01.12.22 - 09:27
#15
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Цитата:
ACROS:
Кто то из местных: - АП делает ставку на местных.

Если так, то Аксакалов К., Нургалиев Ж., Жундубаев М., Нурмухамбетов Г. подходят под эти критерии, возможно учтут гендерное равенство или нац.признак.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20288
Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 01.12.22 - 10:17
#16
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Цитата:
ACROS:
Кто то из местных: - АП делает ставку на местных. Согласно закону Президент предлагает две кандидатуры.

Ну например Нургалиев Женыс будет, не знаю, какая разница..
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8885
Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 01.12.22 - 12:27
#17
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По прогнозам из СКО к нам прибудет Кумар Аксакалов уроженец Кустанайской области, да и поработал в области тоже акимом. В городского... кого-то из Нургалиевых звезды пророчат)

Если сегодня назначат, то и за время 3-го числа с Архимедом уже говорить бесполезно будет.

[Исправлено: yudjin, 01.12.2022 - 12:34]
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