Отправлено: - 10:10

Vit:

Да по 627 покупают в автономки( кто не знает, это автономные печки работают независимо от двигателя, ставят в бусики и грузовые авто

Цитата:Я в автономку дизель с бензином мешаю примерно 70\30 работает,правда вчера в бачке с утра обнаружил парафин,но печка всё равно работала,а потом прогрелось немного и растаял.