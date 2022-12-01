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≡ ТОО "Рудный-Ажар-2006" - Возможно мы вернёмся
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45629
ТОО "Рудный-Ажар-2006" - Возможно мы вернёмся
Отправлено: 01.12.22 - 11:19
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Вот такие письма на дверях подъездов увидели сегодня рудничане.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1103
Re: ТОО "Рудный-Ажар-2006" - Возможно мы вернёмся
Отправлено: 01.12.22 - 11:19
#1
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А чё,нормально. Скоро такие обьявления будут от Водоканала,Теплосетей и т.д. Только субсидии спасут эти конторы. Халявное диз топливо выделяем сельхозникам,которые ездят на 570х и живут во дворцах,а этим шиш. Вот и приходим на финишную прямую.
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