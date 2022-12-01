Re: ТОО "Рудный-Ажар-2006" - Возможно мы вернёмся

Отправлено: - 11:19

А чё,нормально. Скоро такие обьявления будут от Водоканала,Теплосетей и т.д. Только субсидии спасут эти конторы. Халявное диз топливо выделяем сельхозникам,которые ездят на 570х и живут во дворцах,а этим шиш. Вот и приходим на финишную прямую.