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Холодный зимой и мокрый летом. За этот комфорт международный аэропорт Костаная заплатил больше 3,8 млрд тенге
Холодный зимой и мокрый летом. За этот комфорт международный аэропорт Костаная заплатил больше 3,8 млрд тенге
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