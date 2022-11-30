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≡ Холодный зимой и мокрый летом. За этот комфорт международный аэропорт Костаная заплатил больше 3,8 млрд тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45629
Холодный зимой и мокрый летом. За этот комфорт международный аэропорт Костаная заплатил больше 3,8 млрд тенге
Отправлено: 30.11.22 - 19:25
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- Радиаторы после реконструкции в два раза горячее, - отметил заместитель председателя правления АО «Международный аэропорт «Костанай» по наземному обслуживанию Николай ГЕМБАЛЬ. - Мы тоже видим - заходим в зал, даже стыдно бывает.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3405
Re: Холодный зимой и мокрый летом. За этот комфорт международный...
Отправлено: 30.11.22 - 19:25
#1
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Почему холодно в Костанайском аэропорту и почему замерзают люди в Экибастузе: - КОРРУПЦИЯ и ВОРОВСТВО - главная причина и первооснова холода, как в костанайском аэропорту так и в экибастузских квартирах.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
416
Re: Холодный зимой и мокрый летом. За этот комфорт международный...
Отправлено: 30.11.22 - 22:26
#2
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правильно, коррупция и воровство, поэтому к ответу надо в первую очередь призывать акима области. Это его тема.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
123
Re: Холодный зимой и мокрый летом. За этот комфорт международный...
Отправлено: 30.11.22 - 22:28
#3
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«Батареи горячие, но...» - На холод в еще одной школе жалуются в Костанайской области

.....что вам аэропорт дети в школах мёрзнут...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20288
Холодный зимой и мокрый летом. За этот комфорт международный аэропорт Костаная заплатил больше 3,8 млрд тенге
Отправлено: 30.11.22 - 22:30
#4
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Цитата:
рихард:
правильно, коррупция и воровство, поэтому к ответу надо в первую очередь призывать акима области.

Хех..
Он что то сделает против фирм Назарбаева?
Тогда так сам Токаев не может этого?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
123
Re: Холодный зимой и мокрый летом. За этот комфорт международный...
Отправлено: 30.11.22 - 22:30
#5
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.....при коммуняках в аэропорту можно было зимой ходить в рубашке...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1135
Холодный зимой и мокрый летом. За этот комфорт международный аэропорт Костаная заплатил больше 3,8 млрд тенге
Отправлено: 01.12.22 - 00:22
#6
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Цитата:
111:
Хех.. Он что то сделает против фирм Назарбаева? Тогда так сам Токаев не может этого?

Ну типа моя хата с краю. Своя рубашка ближе к телу... :-x Ну так и будешь в рабстве.
Радоваться нужно, когда хоть кто то, что то говорит. А не сливаться, как бы. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 01.12.2022 - 00:24]
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A
§ AskKst
(Пользователи)
Регистрация:
09.07.21
Сообщений:
11
Re: Холодный зимой и мокрый летом. За этот комфорт международный...
Отправлено: 01.12.22 - 09:00
#7
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Почему холодно в Костанайском аэропорту... потамушта 30 % 8-)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1103
Re: Холодный зимой и мокрый летом. За этот комфорт международный...
Отправлено: 01.12.22 - 11:09
#8
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Да,бывает так,когда батареи раскаленные,а толку нет. Но давайте вспомним дырявую крышу,тепло тупо улетает. Видимо и пол такой же как крыша. Всё тепло выдувается.
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