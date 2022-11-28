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≡ Слышен денег громкий шелест — это лох пошел на нерест!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45629
Слышен денег громкий шелест — это лох пошел на нерест!
Отправлено: 28.11.22 - 16:46
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Зимнее дизельное топливо по 621 тенге, от того такое дорогое, потому что в прошлом году рубль был по пять, а сейчас семь с половиной тенге, поэтому оно стоит в два раза дороже, чем в прошлом году - сказал руководитель отдела ВЭС отдела предпринимательства акимата Костанайской области Серик Казакпаев.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5631
Re: Слышен денег громкий шелест — это лох пошел на нерест!
Отправлено: 28.11.22 - 16:46
#1
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Солярку везут с России? А почему у нас не производят, видимо ситуация как со сжиженным газом. Не удосужились наши чиновники построить свой завод, очень печальная история....
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9040
Слышен денег громкий шелест — это лох пошел на нерест!
Отправлено: 28.11.22 - 19:25
#2
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Да не берите вы эту соляру по 627 пусть они подавятся ей,на том же мунае,гелиосе есть по 260 она до -16,люди ездят на ней вроде не замерзает,я для надёжности ещё антигель лью всё равно в разы дешевле выходит.Кстати будьте осторожны с талонами мунаевскими,у меня один такой не приняли потому что сканер у оператора не смог считать штрих код,когда я поехал с ним на базу ,там подтвердили,что талон их настоящий,но обменять отказались.Вот такая фирма.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11777
Слышен денег громкий шелест — это лох пошел на нерест!
Отправлено: 01.12.22 - 09:44
#3
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Да по 627 покупают в автономки( кто не знает, это автономные печки работают независимо от двигателя, ставят в бусики и грузовые авто). А так межсезонка которая минус 15,по 260 т. Выдерживает морозы. Щас тем более все современные автомобили напичканы обогревом фильтров и другими приблудами.

[Исправлено: Vit, 01.12.2022 - 08:45]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11777
Re: Слышен денег громкий шелест — это лох пошел на нерест!
Отправлено: 01.12.22 - 09:49
#4
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А так автор прав. В России хорошая зимнее дизтопливо по 55 рублей она минус 40, по факту и больше выдерживает. Вот и считайте почти в два раза там дешевле.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9040
Слышен денег громкий шелест — это лох пошел на нерест!
Отправлено: 01.12.22 - 10:07
#5
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Цитата:
Vit:
А так межсезонка которая минус 15,по 260 т. Выдерживает морозы

Только вчера две фуры видел которые укутав одеялами баки отогревали их.
Кстати вчера же заправлялся солярой на 5 магазине в ЗТБ и нечаянно немного пролил на асфальт,так она тут же в парафин превратилась.
Я на всякий случай ещё и антигель лью.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9040
Слышен денег громкий шелест — это лох пошел на нерест!
Отправлено: 01.12.22 - 10:10
#6
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Цитата:
Vit:
Да по 627 покупают в автономки( кто не знает, это автономные печки работают независимо от двигателя, ставят в бусики и грузовые авто

Я в автономку дизель с бензином мешаю примерно 70\30 работает,правда вчера в бачке с утра обнаружил парафин,но печка всё равно работала,а потом прогрелось немного и растаял.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9040
Слышен денег громкий шелест — это лох пошел на нерест!
Отправлено: 01.12.22 - 10:19
#7
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Когда первый раз замёрз в октябре купил на заправке за 12000 HI-GEAR ,уже почти заканчиваю.
Теперь купил подешевле Астрохим 5800 всего,посмотрю как он ,ещё не пользовался.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11777
Слышен денег громкий шелест — это лох пошел на нерест!
Отправлено: 01.12.22 - 10:29
#8
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Цитата:
Добринцофф:
Да существуют множество рецептов. Но например в моём случаи, я не рискую мёрзнуть где нибудь в степи в далеке от города Потому строго зимнию заливаю в автономку.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9040
Слышен денег громкий шелест — это лох пошел на нерест!
Отправлено: 01.12.22 - 10:44
#9
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Цитата:
Vit:
Потому строго зимнию заливаю в автономку.

Тебе хорошо,ты её в Росси берёшь по 55 руб,а у нас она уже 639 вчера была.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18443
Слышен денег громкий шелест — это лох пошел на нерест!
Отправлено: 01.12.22 - 10:55
#10
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у трактористов вечная проблема .
как холодает.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
941
Слышен денег громкий шелест — это лох пошел на нерест!
Отправлено: 01.12.22 - 11:25
#11
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Цитата:
Добринцофф:
Я в автономку дизель с бензином мешаю

Керосин добавлял в солярку раньше и немного минерального моторного масла . НЕ замерзало движок переваривал без проблем . Правда фольксваген был старенький с обычным тнвд и форсунками .

[Исправлено: YESNO, 01.12.2022 - 11:34]
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