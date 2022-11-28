Слышен денег громкий шелест — это лох пошел на нерест!
Отправлено: 28.11.22 - 16:46
Зимнее дизельное топливо по 621 тенге, от того такое дорогое, потому что в прошлом году рубль был по пять, а сейчас семь с половиной тенге, поэтому оно стоит в два раза дороже, чем в прошлом году - сказал руководитель отдела ВЭС отдела предпринимательства акимата Костанайской области Серик Казакпаев. Читать новость
Да не берите вы эту соляру по 627 пусть они подавятся ей,на том же мунае,гелиосе есть по 260 она до -16,люди ездят на ней вроде не замерзает,я для надёжности ещё антигель лью всё равно в разы дешевле выходит.Кстати будьте осторожны с талонами мунаевскими,у меня один такой не приняли потому что сканер у оператора не смог считать штрих код,когда я поехал с ним на базу ,там подтвердили,что талон их настоящий,но обменять отказались.Вот такая фирма.
Да по 627 покупают в автономки( кто не знает, это автономные печки работают независимо от двигателя, ставят в бусики и грузовые авто). А так межсезонка которая минус 15,по 260 т. Выдерживает морозы. Щас тем более все современные автомобили напичканы обогревом фильтров и другими приблудами.
Vit: А так межсезонка которая минус 15,по 260 т. Выдерживает морозы
Только вчера две фуры видел которые укутав одеялами баки отогревали их. Кстати вчера же заправлялся солярой на 5 магазине в ЗТБ и нечаянно немного пролил на асфальт,так она тут же в парафин превратилась. Я на всякий случай ещё и антигель лью.
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