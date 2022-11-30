Прогноз на 5 дней
ясно-24°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • С-СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Эту закупку вы провели неправомерно» - Выявившего ущерб эксперта допросили в суде по делу КТЭК
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45625
«Эту закупку вы провели неправомерно» - Выявившего ущерб эксперта допросили в суде по делу КТЭК
Отправлено: 30.11.22 - 22:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперта ДВГА допросили по видеосвязи, так как сейчас он работает в Алматы на другой должности. Больше всего вопросов задал Аскар Бекпаганбетов, который, как обычно, был очень эмоционален и многословен.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20287
Re: «Эту закупку вы провели неправомерно» - Выявившего ущерб...
Отправлено: 30.11.22 - 22:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут без бутылки не разберешь..
Нужны названия, состав..
Это подобно Макита против ДВТ..
Одно дороже второго раза в три или пять..
А то что тут не говорят, это своего рода тоже преступление, не подать анализу состав и имя этих так сказать конструкций, которые выполняют одну и ту де работу с одной стороны, но которые, если они наиболее дешевы, создают угрозу для гражданского населения..
И вот тут то и важны эти характеристики..
Ну а без них, ну никак, и суд выглядит как то посмешищем что ли..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 83, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 83
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS