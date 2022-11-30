Re: «Эту закупку вы провели неправомерно» - Выявившего ущерб...

Отправлено: - 22:26

Тут без бутылки не разберешь..

Нужны названия, состав..

Это подобно Макита против ДВТ..

Одно дороже второго раза в три или пять..

А то что тут не говорят, это своего рода тоже преступление, не подать анализу состав и имя этих так сказать конструкций, которые выполняют одну и ту де работу с одной стороны, но которые, если они наиболее дешевы, создают угрозу для гражданского населения..

И вот тут то и важны эти характеристики..

Ну а без них, ну никак, и суд выглядит как то посмешищем что ли..