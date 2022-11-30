Отправлено: - 00:22

111:

Хех.. Он что то сделает против фирм Назарбаева? Тогда так сам Токаев не может этого?

[Исправлено: Эл-починно, 01.12.2022 - 00:24]

Цитата:Ну типа моя хата с краю. Своя рубашка ближе к телу...Ну так и будешь в рабстве.Радоваться нужно, когда хоть кто то, что то говорит. А не сливаться, как бы.