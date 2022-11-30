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≡ «Обещали, что будем отдыхать с бокалом дорогого вина» - Сотрудница ЦОНа из Петропавловска рассказала, как ее обманули в костанайской пирамиде Antares
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45625
«Обещали, что будем отдыхать с бокалом дорогого вина» - Сотрудница ЦОНа из Петропавловска рассказала, как ее обманули в костанайской пирамиде Antares
Отправлено: 30.11.22 - 22:04
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- Общалась с лидерами Antares в WhatsApp-группе, в которую меня включили после того, как я перечислила деньги Гульшат Жетписпаевой, - сообщила суду Муканова. - В группу «Богатые и успешные» скидывали видеоролики о богатой жизни вкладчиков.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
123
Re: «Обещали, что будем отдыхать с бокалом дорогого вина» -...
Отправлено: 30.11.22 - 22:04
#1
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Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки. Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя: На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврёшь - И делай с ним, что хошь!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
123
Re: «Обещали, что будем отдыхать с бокалом дорогого вина» -...
Отправлено: 30.11.22 - 22:06
#2
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— А считать ты умеешь? — Умею, до пяти. — А сколько будет дважды два, знаешь? — Не-а. — Ты что, никогда не учился в школе? — Нет. — Молодчина! Как ты меня обрадовал!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
123
«Обещали, что будем отдыхать с бокалом дорогого вина» - Сотрудница ЦОНа из Петропавловска рассказала, как ее обманули в костанайской пирамиде Antares
Отправлено: 30.11.22 - 22:11
#3
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