Re: «Обещали, что будем отдыхать с бокалом дорогого вина» -...

Отправлено: - 22:06

— А считать ты умеешь? — Умею, до пяти. — А сколько будет дважды два, знаешь? — Не-а. — Ты что, никогда не учился в школе? — Нет. — Молодчина! Как ты меня обрадовал!