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«Обещали, что будем отдыхать с бокалом дорогого вина» - Сотрудница ЦОНа из Петропавловска рассказала, как ее обманули в костанайской пирамиде Antares
«Обещали, что будем отдыхать с бокалом дорогого вина» - Сотрудница ЦОНа из Петропавловска рассказала, как ее обманули в костанайской пирамиде Antares
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