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Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45625
Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 30.11.22 - 11:12
В июля писал аналогичное письмо акиму Костаная, теперь черед акима Костанайской области. В канцелярию отправил, копию оставлю на полях "Нашей газеты", может когда-нибудь пригодится Я не знаю, как Вас зовут, но неизбежно вы будете назначены на эту должность вместо акима Мухамбетова Архимеда Бегежановича.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 416
Re: Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 30.11.22 - 11:12
практически со всеми пунктами согласен. Бегло пробежал по тексту. Да проблемы тут кардинальные затронуты. На все 100 процентов согласен с автором в том, что недопустимо, я даже скажу преступно разорять села и за счет сельского населения укрупнять города, где нет никакой промышленности, а стало быть нормальной работы. У нас только торговля, услуги и охранный бизнес в городах. Осколки производства- кондитерская фабрика, молочное и хлебобулочное производство погоду не делают. Надо укреплять села, их производственную базу со всеми инфраструктурами. Чтобы был отток населения из городов. У нас аграрная область, кормящая всю страну, отсюда надо и делать приоритеты. А что нынче? бешенное строительство в погоне за быстрой копейкой. А что потом будет, когда все построят и заселят? а чем народ, проживающий в них занят будет? кто об этом думает там наверху?. Поэтому поддерживаю это письмо во власть.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8882
Re: Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 30.11.22 - 13:04
Цитата:
этого уже списали как безнадегу?
Цитата:
Не раз уже говорил, что вместо этих понтов с серебряными шарами и бездушными небоскрёбами Астаны, азиад и саммитов, вместо этих кунайско-юбилейных трущоб-новостроек для аульных, за 30 лет уже можно было настроить таких агрогородков, что люди не бросали бы все, убегая в город... да и сельское хозяйство было не в той ж..., что сейчас.
но неизбежно вы будете назначены на эту должность вместо акима Мухамбетова
этого уже списали как безнадегу?
Цитата:
Считаю, что районные центры необходимо перевести в разряд ПГТ (поселок городского типа) или агрогородки.
Не раз уже говорил, что вместо этих понтов с серебряными шарами и бездушными небоскрёбами Астаны, азиад и саммитов, вместо этих кунайско-юбилейных трущоб-новостроек для аульных, за 30 лет уже можно было настроить таких агрогородков, что люди не бросали бы все, убегая в город... да и сельское хозяйство было не в той ж..., что сейчас.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13220
Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 30.11.22 - 13:31
Цитата:
Ну советский союз не дурак же был в деле наколки своего населения
Зачем вместо западных ферм,вахт и агропромышленных городов в полях и возле месторождений строили целые города,поселки с библиотеками,мелкими кинотеатрами и администрацией?
Чтобы заселить пустынные просторы страны населением которое само по себе не захочет ехать в Сибирь,на крайний север или пустыню для проживания до конца жизни
А как туда людей привлечь? Зарплатой? В перспективе дорого и не выгодно
Правильно квартирами
Построят штампованные халтурные хрущевки от Карелии и до Туркмении и туда потянутся работяги из бараков центральной России
А зачем же жить людям возле радиоактивного карьера в Городе на 30 тыс жителей где нет толком культурных развлечений? А потомучто нормальный работяга не поедет вахтовым методом на ту зарплату что предлагали на таких производствах а платить выше экономика не позволяла
В итоге и получалось что людей привлекали квартирами от производства в пустыню жить с семьёй суля перспективы развития а дальше власть забивала и просто выкачивала из людей и земли все ресурсы
Поэтому и имеем сейчас фактор моногородов когда стоит маленький город или большой поселок который не снести не расселить а работать как работали 60 лет назад на предприятиях и хозяйствах уже столько народа не надо,вот и расселяются люди в поисках другой работы
А делать из Житикары или поселков Федоровского района вахтовые городки просто не выгодно по соц экономическим причинам
Во первых куда остальных людей девать тогда? Безработицу плодить?
И кто поедет на мелкую зарплату работать вахтой? Никто
Вот и имеем советский вариант системы
Кучу людей трудоустроено где получают посредственную зарплату и тратить ее некуда в деревнях в итоге поэтому все копят от чего экономика ещё больше нагибается от недоприхода валюты на рынок))
Цитата:
Тысячи Сельских учителей,фельдшеров,полицейских,коммунальщиков куда девать? Расстреливать? Заселять в города? А квартиры им где брать? Работу?
Цитата:
Автор такой простой как будто в игру играет
А пока все это не построено из оптимизированных средств людям которых оптимизировали что делать?
Продолжать работать а раз они будут продолжать жить в поселках откуда брать оптимизированные средства для строительства школ,больниц и полицейских участков в другом месте?))))
Цитата:
А деньги откуда взять на это строительство?
Или автор реально думает что с оптимизации школы в селе бурли и увольнения 10 учителей он тут же построит все эти заводы?)
Цитата:
И вот только на этом месте я понял что автор мамкин фантазер совсем не понимающий как работает экономика и государственное планирование
[Исправлено: abaika95, 30.11.2022 - 13:33]
То есть в оптимизируемых селах, должен остаться только сельскохозяйственный производственный комплекс с техникой, зернохранилищами и т. д. с необходимых количеством персонала, работающим вахтовым методом.
Ну советский союз не дурак же был в деле наколки своего населения
Зачем вместо западных ферм,вахт и агропромышленных городов в полях и возле месторождений строили целые города,поселки с библиотеками,мелкими кинотеатрами и администрацией?
Чтобы заселить пустынные просторы страны населением которое само по себе не захочет ехать в Сибирь,на крайний север или пустыню для проживания до конца жизни
А как туда людей привлечь? Зарплатой? В перспективе дорого и не выгодно
Правильно квартирами
Построят штампованные халтурные хрущевки от Карелии и до Туркмении и туда потянутся работяги из бараков центральной России
А зачем же жить людям возле радиоактивного карьера в Городе на 30 тыс жителей где нет толком культурных развлечений? А потомучто нормальный работяга не поедет вахтовым методом на ту зарплату что предлагали на таких производствах а платить выше экономика не позволяла
В итоге и получалось что людей привлекали квартирами от производства в пустыню жить с семьёй суля перспективы развития а дальше власть забивала и просто выкачивала из людей и земли все ресурсы
Поэтому и имеем сейчас фактор моногородов когда стоит маленький город или большой поселок который не снести не расселить а работать как работали 60 лет назад на предприятиях и хозяйствах уже столько народа не надо,вот и расселяются люди в поисках другой работы
А делать из Житикары или поселков Федоровского района вахтовые городки просто не выгодно по соц экономическим причинам
Во первых куда остальных людей девать тогда? Безработицу плодить?
И кто поедет на мелкую зарплату работать вахтой? Никто
Вот и имеем советский вариант системы
Кучу людей трудоустроено где получают посредственную зарплату и тратить ее некуда в деревнях в итоге поэтому все копят от чего экономика ещё больше нагибается от недоприхода валюты на рынок))
Цитата:
Данная оптимизация позволит сэкономить огромные бюджетные средства на обслуживание дальних сел, обеспечения их школами медицинскими учреждениями и т. п..
Тысячи Сельских учителей,фельдшеров,полицейских,коммунальщиков куда девать? Расстреливать? Заселять в города? А квартиры им где брать? Работу?
Цитата:
Данная оптимизация позволит сэкономить огромные бюджетные средства на обслуживание дальних сел, обеспечения их школами медицинскими учреждениями и т. п..
Автор такой простой как будто в игру играет
А пока все это не построено из оптимизированных средств людям которых оптимизировали что делать?
Продолжать работать а раз они будут продолжать жить в поселках откуда брать оптимизированные средства для строительства школ,больниц и полицейских участков в другом месте?))))
Цитата:
Для строительства построить следующие заводы – асфальтовый, бетонный, по производству газоблока, пилораму. Для ремонта сельскохозяйственной техники машино-тракторную станцию, АЗС, нефтебазу.
А деньги откуда взять на это строительство?
Или автор реально думает что с оптимизации школы в селе бурли и увольнения 10 учителей он тут же построит все эти заводы?)
Цитата:
Для транспортирования грузов и перевозку пассажиров построить в каждый ПГТ-агрогородок железную дорогу и провести газовое снабжение. Необходимо построить железнодорожное сообщение Костанай-Аманкарагай и Костанай-Троебратский связав железной дорогой Боровское и Узунколь.
И вот только на этом месте я понял что автор мамкин фантазер совсем не понимающий как работает экономика и государственное планирование
[Исправлено: abaika95, 30.11.2022 - 13:33]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20287
Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 30.11.22 - 14:55
Цитата:
Ну неблагонадежных было в свое время много, куда то надо было девать этих людей, которые были настроены сепаратистки к новой советской власти..
Их было десятки миллионов.
Кого сиогли, заморили голодом, но всех же не заморишь..
Вот и отправили сюда..
abaika95:
Зачем вместо западных ферм,вахт и агропромышленных городов в полях и возле месторождений строили целые города,поселки с библиотеками,мелкими кинотеатрами и администрацией?
Зачем вместо западных ферм,вахт и агропромышленных городов в полях и возле месторождений строили целые города,поселки с библиотеками,мелкими кинотеатрами и администрацией?
Ну неблагонадежных было в свое время много, куда то надо было девать этих людей, которые были настроены сепаратистки к новой советской власти..
Их было десятки миллионов.
Кого сиогли, заморили голодом, но всех же не заморишь..
Вот и отправили сюда..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5631
Re: Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 30.11.22 - 16:38
Я могу где-нибудь посмотреть досье с портретом на автора, который ежедневно выдает очень интересные материалы. Дело в том, что в этих мыслях есть доля истины и следует разумно подойти и распоряжаться этим богатством, ведь на фоне пассивных приживал которые засели во всех конторах есть люди болеющие душой за процветание родной земли. Очень интересная дискуссия намечается...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3404
Re: Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 30.11.22 - 19:17
Цитата:
Завтра решиться вопрос с Акимом области.
yudjin:
этого уже списали как безнадегу?
этого уже списали как безнадегу?
Завтра решиться вопрос с Акимом области.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3404
Re: Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 30.11.22 - 19:19
Цитата:
Это его послание новому Акиму области: - автор очевидно знает что завтра придёт новый аким области.
abaika95:
автор мамкин фантазер
автор мамкин фантазер
Это его послание новому Акиму области: - автор очевидно знает что завтра придёт новый аким области.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13220
Re: Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 30.11.22 - 19:29
Цитата:
Тааай это ещё пол года назад было известно и никому не интересно
Я про другие его фантазии
ACROS:
Это его послание новому Акиму области: - автор очевидно знает что завтра придёт новый аким области
Это его послание новому Акиму области: - автор очевидно знает что завтра придёт новый аким области
Тааай это ещё пол года назад было известно и никому не интересно
Я про другие его фантазии
Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 30.11.22 - 19:39
Все всё знают,а некоторые пол года как знают.
Может знаете кто будет?
Может знаете кто будет?
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 956
Re: Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 30.11.22 - 20:25
Цитата:
Вы наверное правительственные планы не читаете. А там расписана Программа переселения в северные районы РК, в т.ч. и Костанайскую область, по причине нехватки трудовых ресурсов и избытка рабочих мест
рихард:
укрупнять города, где нет никакой промышленности, а стало быть нормальной работы. У
укрупнять города, где нет никакой промышленности, а стало быть нормальной работы. У
Вы наверное правительственные планы не читаете. А там расписана Программа переселения в северные районы РК, в т.ч. и Костанайскую область, по причине нехватки трудовых ресурсов и избытка рабочих мест
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13220
Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 30.11.22 - 20:29
Цитата:
Знаем
Но лучше не озвучивать заранее
Буду ждать реакции "коренных" потомучто они будут как всегда сильно недовольны)))
kbkz1980:
Все всё знают,а некоторые пол года как знают. Может знаете кто будет?
Все всё знают,а некоторые пол года как знают. Может знаете кто будет?
Знаем
Но лучше не озвучивать заранее
Буду ждать реакции "коренных" потомучто они будут как всегда сильно недовольны)))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20287
Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 30.11.22 - 21:00
Цитата:
А смысл этого знания?
kbkz1980:
Все всё знают,а некоторые пол года как знают. Может знаете кто будет?
Все всё знают,а некоторые пол года как знают. Может знаете кто будет?
А смысл этого знания?
Новому акиму Костанайской области, когда нибудь это случится
Отправлено: 30.11.22 - 21:24
Цитата:
Я подвига ждала от всезнайки-абайки,
А он пуху накидал и слинял)))
111:
смысл этого знания?
смысл этого знания?
Я подвига ждала от всезнайки-абайки,
А он пуху накидал и слинял)))
-
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