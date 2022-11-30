33 многоэтажных дома и 13 частных остались без отопления в Рудном

Отправлено: - 15:08

В Рудном вроде бы нет школ на ул. Гагарина, если мне не изменяет память. Скорее всего это школа №14 им. Карбышева, но она на ул. Горняков. Или школа №17, но она на ул. Парковая. В любом случае жаль детей.