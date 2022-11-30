Отправлено: - 13:31

То есть в оптимизируемых селах, должен остаться только сельскохозяйственный производственный комплекс с техникой, зернохранилищами и т. д. с необходимых количеством персонала, работающим вахтовым методом.

Данная оптимизация позволит сэкономить огромные бюджетные средства на обслуживание дальних сел, обеспечения их школами медицинскими учреждениями и т. п..

Данная оптимизация позволит сэкономить огромные бюджетные средства на обслуживание дальних сел, обеспечения их школами медицинскими учреждениями и т. п..

Для строительства построить следующие заводы – асфальтовый, бетонный, по производству газоблока, пилораму. Для ремонта сельскохозяйственной техники машино-тракторную станцию, АЗС, нефтебазу.

Для транспортирования грузов и перевозку пассажиров построить в каждый ПГТ-агрогородок железную дорогу и провести газовое снабжение. Необходимо построить железнодорожное сообщение Костанай-Аманкарагай и Костанай-Троебратский связав железной дорогой Боровское и Узунколь.

[Исправлено: abaika95, 30.11.2022 - 13:33]

Цитата:Ну советский союз не дурак же был в деле наколки своего населенияЗачем вместо западных ферм,вахт и агропромышленных городов в полях и возле месторождений строили целые города,поселки с библиотеками,мелкими кинотеатрами и администрацией?Чтобы заселить пустынные просторы страны населением которое само по себе не захочет ехать в Сибирь,на крайний север или пустыню для проживания до конца жизниА как туда людей привлечь? Зарплатой? В перспективе дорого и не выгодноПравильно квартирамиПостроят штампованные халтурные хрущевки от Карелии и до Туркмении и туда потянутся работяги из бараков центральной РоссииА зачем же жить людям возле радиоактивного карьера в Городе на 30 тыс жителей где нет толком культурных развлечений? А потомучто нормальный работяга не поедет вахтовым методом на ту зарплату что предлагали на таких производствах а платить выше экономика не позволялаВ итоге и получалось что людей привлекали квартирами от производства в пустыню жить с семьёй суля перспективы развития а дальше власть забивала и просто выкачивала из людей и земли все ресурсыПоэтому и имеем сейчас фактор моногородов когда стоит маленький город или большой поселок который не снести не расселить а работать как работали 60 лет назад на предприятиях и хозяйствах уже столько народа не надо,вот и расселяются люди в поисках другой работыА делать из Житикары или поселков Федоровского района вахтовые городки просто не выгодно по соц экономическим причинамВо первых куда остальных людей девать тогда? Безработицу плодить?И кто поедет на мелкую зарплату работать вахтой? НиктоВот и имеем советский вариант системыКучу людей трудоустроено где получают посредственную зарплату и тратить ее некуда в деревнях в итоге поэтому все копят от чего экономика ещё больше нагибается от недоприхода валюты на рынок))Цитата:Тысячи Сельских учителей,фельдшеров,полицейских,коммунальщиков куда девать? Расстреливать? Заселять в города? А квартиры им где брать? Работу?Цитата:Автор такой простой как будто в игру играетА пока все это не построено из оптимизированных средств людям которых оптимизировали что делать?Продолжать работать а раз они будут продолжать жить в поселках откуда брать оптимизированные средства для строительства школ,больниц и полицейских участков в другом месте?))))Цитата:А деньги откуда взять на это строительство?Или автор реально думает что с оптимизации школы в селе бурли и увольнения 10 учителей он тут же построит все эти заводы?)Цитата:И вот только на этом месте я понял что автор мамкин фантазер совсем не понимающий как работает экономика и государственное планирование