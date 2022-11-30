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≡ 33 многоэтажных дома и 13 частных остались без отопления в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45620
33 многоэтажных дома и 13 частных остались без отопления в Рудном
Отправлено: 30.11.22 - 13:56
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В сентябре специалисты ТОО «Рудненская теплосеть» сообщали, что износ теплосетей в городе достиг критической отметки. В среднем на тепловых сетях в год фиксируют около 300 аварий. Внутриквартальных сетей в городе около 100 км.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8882
Re: 33 многоэтажных дома и 13 частных остались без отопления в...
Отправлено: 30.11.22 - 13:56
#1
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Экибастуз, Рудный... Кто следующий?
Жана Казакстан, однако...
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
74
Re: 33 многоэтажных дома и 13 частных остались без отопления в...
Отправлено: 30.11.22 - 15:05
#2
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Цитата:
В сентябре специалисты ТОО «Рудненская теплосеть» сообщали, что износ теплосетей в городе достиг критической отметки. Источник:
Когда в Костанае уже КТЭК выданы паспорта готовности предприятий города к запуску тепла, Рудный только вспомнил про износ теплосетей. Однако, но не поздно ли?
Профайл
Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
94
33 многоэтажных дома и 13 частных остались без отопления в Рудном
Отправлено: 30.11.22 - 15:08
#3
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В Рудном вроде бы нет школ на ул. Гагарина, если мне не изменяет память. Скорее всего это школа №14 им. Карбышева, но она на ул. Горняков. Или школа №17, но она на ул. Парковая. В любом случае жаль детей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20276
33 многоэтажных дома и 13 частных остались без отопления в Рудном
Отправлено: 30.11.22 - 15:25
#4
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Рудном вроде бы нет школ на ул. Гагарина,

Может имеют в виду ту, где вышка стоит, где Медиа,выкупленную, там что то тоже школьное было, кружки что ли, то ли для меньших детишек..
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