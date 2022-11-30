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≡ Тракторист из Костаная попал на обложку Vogue и снимается для Gucci, Louis Vuitton и Prada
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45620
Тракторист из Костаная попал на обложку Vogue и снимается для Gucci, Louis Vuitton и Prada
Отправлено: 30.11.22 - 10:21
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24-летний казахстанец Данила Успенский из Костаная снялся для обложки Vogue. Модель из Казахстана сотрудничает с известными брендами Louis Vuitton, Gucci, Prada и многими другими. Он рассказал о своем пути и успехе на модном поприще.
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М
§ Местный
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.10
Сообщений:
33
Re: Тракторист из Костаная попал на обложку Vogue и снимается...
Отправлено: 30.11.22 - 10:21
#1
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Хороший материал. Удачи Данил.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20276
Re: Тракторист из Костаная попал на обложку Vogue и снимается...
Отправлено: 30.11.22 - 10:42
#2
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Красавчик..
Жаль конечно что нам не светит такое и наша жизнь лишь комментирование статей..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8882
Тракторист из Костаная попал на обложку Vogue и снимается для Gucci, Louis Vuitton и Prada
Отправлено: 30.11.22 - 11:01
#3
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Цитата:
111:
Жаль конечно что нам не светит такое и наша жизнь лишь комментирование статей..

Надо было на тракториста идти, а не отруби воровать ;-)

Цитата:
пытаются строить романы с моделями,

Так вот про кого шутка:
"-Скажи триста!
-Триста
-поцелуйте тракториста!"
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20276
Тракторист из Костаная попал на обложку Vogue и снимается для Gucci, Louis Vuitton и Prada
Отправлено: 30.11.22 - 12:32
#4
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Цитата:
yudjin:
Надо было на тракториста идти, а не отруби

Даже школу не закончил, а уже с весны 1987го года тракторист..



[Исправлено: 111, 30.11.2022 - 12:33]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13217
Re: Тракторист из Костаная попал на обложку Vogue и снимается...
Отправлено: 30.11.22 - 12:44
#5
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Современная европейская мода а диктует всему миру именно она все больше скатывается в стирание гендерных различий
Все современные модели мужчины и женщины как из пробирки безполые существа
Девушек специально подбирают с лошадиными лицами,без явных женских особенностей худющих как стручки похожими на парней подростков а парней берут со слащявыми лицами похожими на девушек пубертатного периода
Нет я не говорю что парень не красивый или чем то плох
Парень молодец что вырвал шанс просто констатирую тенденцию что каких-то лет 40-50 назад такие лица в модельном а дальше и кино бизнесе не котировались совсем
В моде а мода как известна задаёт тон поколению стиль поведения были щетинистые прокуренные мужчины с огромной челестью аля Шон Коннери и Кирк Дуглас а женщины сплошь все с явными отличительными физическими данными да и притом в теле типа Мерлин Монро и Софи Лорен
Современная этика же отвергает всё старое и привозносит моду на безполое
Последний раз в истории человечества мода такой поворот делала у древних греков и римлян после чего их же покорили и захватили европейские варвары Готы и Вандалы с лицами как у Кирка Дугласа и Шона Конери))
Сейчас же это будут лица Мухамедов, Шамилей и Эрнестов Халимовых (советую загуглить фото последнего останетесь в шоке от контраста)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8882
Тракторист из Костаная попал на обложку Vogue и снимается для Gucci, Louis Vuitton и Prada
Отправлено: 30.11.22 - 12:48
#6
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Цитата:
111:
Даже школу не закончил, а уже с весны 1987го года тракторист..

И кто тогда виноват, что мировые подиумы без такой модели? ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20276
Тракторист из Костаная попал на обложку Vogue и снимается для Gucci, Louis Vuitton и Prada
Отправлено: 30.11.22 - 12:53
#7
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Цитата:
yudjin:
И кто тогда виноват, что мировые подиумы без такой модели?

Виновато Время и советское воспитание, чтоб не быть как это, геем что ли..
Тогда это впадлу было, век воли не видать..
Сейчас можно все..
Молодым разумеется и это нормально..
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1268
Re: Тракторист из Костаная попал на обложку Vogue и снимается...
Отправлено: 30.11.22 - 13:06
#8
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Когда смотришь на таких ярких моделей, то всегда думаешь: "Где они их находят?!". Оказывается в Кустанае! :lol: :lol: :lol: Удачи, Данила!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8882
Тракторист из Костаная попал на обложку Vogue и снимается для Gucci, Louis Vuitton и Prada
Отправлено: 30.11.22 - 13:14
#9
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Цитата:
111:
Виновато Время и советское воспитание,

программа Время с Игорем Кирилловым что ли?
А если ты взял из советского воспитания самое плохой, то я наоборот... и горжусь, что хоть не большую часть жизни прожил в Советском союзе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20276
Тракторист из Костаная попал на обложку Vogue и снимается для Gucci, Louis Vuitton и Prada
Отправлено: 30.11.22 - 13:23
#10
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Цитата:
yudjin:
если ты взял из советского воспитания самое плохой,

Не быть геем, то есть моделью сегодня, это не самое плохое, может это самое хорошее, что было в СССР..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2959
Тракторист из Костаная попал на обложку Vogue и снимается для Gucci, Louis Vuitton и Prada
Отправлено: 30.11.22 - 13:55
#11
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Цитата:
Тот самый:
Когда смотришь на таких ярких моделей, то всегда думаешь: "Где они их находят?!"


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