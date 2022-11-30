Тракторист из Костаная попал на обложку Vogue и снимается для Gucci, Louis Vuitton и Prada
Отправлено: 30.11.22 - 10:21
24-летний казахстанец Данила Успенский из Костаная снялся для обложки Vogue. Модель из Казахстана сотрудничает с известными брендами Louis Vuitton, Gucci, Prada и многими другими. Он рассказал о своем пути и успехе на модном поприще. Читать новость
Современная европейская мода а диктует всему миру именно она все больше скатывается в стирание гендерных различий Все современные модели мужчины и женщины как из пробирки безполые существа Девушек специально подбирают с лошадиными лицами,без явных женских особенностей худющих как стручки похожими на парней подростков а парней берут со слащявыми лицами похожими на девушек пубертатного периода Нет я не говорю что парень не красивый или чем то плох Парень молодец что вырвал шанс просто констатирую тенденцию что каких-то лет 40-50 назад такие лица в модельном а дальше и кино бизнесе не котировались совсем В моде а мода как известна задаёт тон поколению стиль поведения были щетинистые прокуренные мужчины с огромной челестью аля Шон Коннери и Кирк Дуглас а женщины сплошь все с явными отличительными физическими данными да и притом в теле типа Мерлин Монро и Софи Лорен Современная этика же отвергает всё старое и привозносит моду на безполое Последний раз в истории человечества мода такой поворот делала у древних греков и римлян после чего их же покорили и захватили европейские варвары Готы и Вандалы с лицами как у Кирка Дугласа и Шона Конери)) Сейчас же это будут лица Мухамедов, Шамилей и Эрнестов Халимовых (советую загуглить фото последнего останетесь в шоке от контраста)
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