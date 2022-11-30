Re: Тракторист из Костаная попал на обложку Vogue и снимается...

Отправлено: - 12:44

Современная европейская мода а диктует всему миру именно она все больше скатывается в стирание гендерных различий

Все современные модели мужчины и женщины как из пробирки безполые существа

Девушек специально подбирают с лошадиными лицами,без явных женских особенностей худющих как стручки похожими на парней подростков а парней берут со слащявыми лицами похожими на девушек пубертатного периода

Нет я не говорю что парень не красивый или чем то плох

Парень молодец что вырвал шанс просто констатирую тенденцию что каких-то лет 40-50 назад такие лица в модельном а дальше и кино бизнесе не котировались совсем

В моде а мода как известна задаёт тон поколению стиль поведения были щетинистые прокуренные мужчины с огромной челестью аля Шон Коннери и Кирк Дуглас а женщины сплошь все с явными отличительными физическими данными да и притом в теле типа Мерлин Монро и Софи Лорен

Современная этика же отвергает всё старое и привозносит моду на безполое

Последний раз в истории человечества мода такой поворот делала у древних греков и римлян после чего их же покорили и захватили европейские варвары Готы и Вандалы с лицами как у Кирка Дугласа и Шона Конери))

Сейчас же это будут лица Мухамедов, Шамилей и Эрнестов Халимовых (советую загуглить фото последнего останетесь в шоке от контраста)