Отправлено: - 12:58

Серый волк:

Мэр.... Ну... типа Собянин. Всё закатать в плитку, Новую плитку менять на ещё более новую плитку,

Цитата:Кто о чем а серый как всегда о своем корыте и начальниках у которых он зарплату получаетВесь инет забит возмущением москвичей дейтельностью собянина котрый свой плиточный заводик из Тюмени перевез в Москву и закатал все быстро бьющейся некачественной плиткой которую таджики меняют по 4 раза в день на одной и той же улицеОт чего мэрия в лучших традициях Российской действительности когда ничего не получается а надо сделать вид врубила машину пропаганды на полную доказывая "как похорошела Москва при собянине" -аргумент провластных блогеров обернувшийся мемом о заказухе))И вот серый считая Костанайцев из числа обожателей России отсталыми обезьянками вкидывает им идею что собянин супер хозяйственник с бюджетом города как у не бедной европейской страны умудрился за 10 лет разбить всего 127 скверов и пустить новые автобусы ))))Смешно смешно