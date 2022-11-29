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Бандерлоги, хорошо ли вам видно?
Бандерлоги, хорошо ли вам видно?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45620
Бандерлоги, хорошо ли вам видно?
Отправлено: 29.11.22 - 18:31
Мэр (аким) города Марат Жундубаев провел совещание с подрядчиками по поводу уборки снега. Начальник ЖКХ рубился, что уберут снег за три дня, а подрядчики услышали за три месяца. Ну вот (мэр) аким решил вмешаться, показать свою значимость.
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Ж
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.11.13
- Сообщений:
- 7
Re: Бандерлоги, хорошо ли вам видно?
Отправлено: 29.11.22 - 18:31
Для кого статья? Наверное для граждан города где есть должность МЭР и автор ошибся газетой.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1286
Re: Бандерлоги, хорошо ли вам видно?
Отправлено: 29.11.22 - 19:48
Они ещё 2 месяца будут убирать этот снег.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20276
Бандерлоги, хорошо ли вам видно?
Отправлено: 29.11.22 - 20:25
Кстати, почему Мэр?
Автор россиянин?
[Исправлено: 111, 29.11.2022 - 20:28]
Автор россиянин?
[Исправлено: 111, 29.11.2022 - 20:28]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 207
Re: Бандерлоги, хорошо ли вам видно?
Отправлено: 29.11.22 - 20:52
Аким области и аким областного центра, Аким Костанайской области и аким Костаная - звучат созвучно. Поэтому предлагаю переименовать акима города в Мэра
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20276
Бандерлоги, хорошо ли вам видно?
Отправлено: 29.11.22 - 20:58
Цитата:
То есть автор презрительно относится к нашей конституции и предлагает именоваться российскими государственными структурами, показывая тем самым, что ему плевать на наш государственный строй и ему близка по духу Россия?
Ильяс:
Поэтому предлагаю переименовать акима города в Мэра
Поэтому предлагаю переименовать акима города в Мэра
То есть автор презрительно относится к нашей конституции и предлагает именоваться российскими государственными структурами, показывая тем самым, что ему плевать на наш государственный строй и ему близка по духу Россия?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12392
Re: Бандерлоги, хорошо ли вам видно?
Отправлено: 29.11.22 - 23:36
Цитата:
Браво!
Но предлагаю пойти дальше.
Аким это уже не просто слово. Это символ деградации, грязи, некомпетентности, разграбления региона и кончины всех предприятий.
А недавно они до городского Автовокзала добрались и продали его, продали под аульный рынок с подставной уткой подсадной Зицдиректоршей.
Городской автовокзал жуликантропы продали!!!!!!
Так что предложение может быть нанять жителям на работу кого угодно вместо провального антинародного Акима. Мэра, БУРГОМИСТРА НАКОНЕЦ.
Ильяс:
Аким области и аким областного центра, Аким Костанайской области и аким Костаная - звучат созвучно. Поэтому предлагаю переименовать акима города в Мэра
Аким области и аким областного центра, Аким Костанайской области и аким Костаная - звучат созвучно. Поэтому предлагаю переименовать акима города в Мэра
Браво!
Но предлагаю пойти дальше.
Аким это уже не просто слово. Это символ деградации, грязи, некомпетентности, разграбления региона и кончины всех предприятий.
А недавно они до городского Автовокзала добрались и продали его, продали под аульный рынок с подставной уткой подсадной Зицдиректоршей.
Городской автовокзал жуликантропы продали!!!!!!
Так что предложение может быть нанять жителям на работу кого угодно вместо провального антинародного Акима. Мэра, БУРГОМИСТРА НАКОНЕЦ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12392
Бандерлоги, хорошо ли вам видно?
Отправлено: 29.11.22 - 23:42
Кстати интересно было бы на выборах.
Вот например первая кандидатура этот пресловутый Аким - пережиток назарбаевского коррупционного прошлого не желающий уползать со сцены с предвыборными обещаниями и дальше разграблять, замусоривать, пилить и снег не убирать.
Мэр.... Ну... типа Собянин. Всё закатать в плитку, Новую плитку менять на ещё более новую плитку, сделать самое большое нашествие 14 видов общественного транспорта МЦК, МЦД, ХОРДЫ, ТПУ, ЭЛЕКТРОБУСЫ.
И создать за три года 127 скверов в городе. Причем реально сделано больше.
И БУРГОМИСТР. Демократ, лицом к людям. Медицина, образование, культура, экономика. законность, СВОБОДА.
Преинтереснейшие были бы выборы!!!
Просто фантастически интересные.
Я бы в Кустанай перехал пожить (на время, а может навсегда в зависимости от результатов)
[Исправлено: Серый волк, 29.11.2022 - 20:48]
Вот например первая кандидатура этот пресловутый Аким - пережиток назарбаевского коррупционного прошлого не желающий уползать со сцены с предвыборными обещаниями и дальше разграблять, замусоривать, пилить и снег не убирать.
Мэр.... Ну... типа Собянин. Всё закатать в плитку, Новую плитку менять на ещё более новую плитку, сделать самое большое нашествие 14 видов общественного транспорта МЦК, МЦД, ХОРДЫ, ТПУ, ЭЛЕКТРОБУСЫ.
И создать за три года 127 скверов в городе. Причем реально сделано больше.
И БУРГОМИСТР. Демократ, лицом к людям. Медицина, образование, культура, экономика. законность, СВОБОДА.
Преинтереснейшие были бы выборы!!!
Просто фантастически интересные.
Я бы в Кустанай перехал пожить (на время, а может навсегда в зависимости от результатов)
[Исправлено: Серый волк, 29.11.2022 - 20:48]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13217
Re: Бандерлоги, хорошо ли вам видно?
Отправлено: 30.11.22 - 12:58
Цитата:
Кто о чем а серый как всегда о своем корыте и начальниках у которых он зарплату получает
Весь инет забит возмущением москвичей дейтельностью собянина котрый свой плиточный заводик из Тюмени перевез в Москву и закатал все быстро бьющейся некачественной плиткой которую таджики меняют по 4 раза в день на одной и той же улице
От чего мэрия в лучших традициях Российской действительности когда ничего не получается а надо сделать вид врубила машину пропаганды на полную доказывая "как похорошела Москва при собянине" -аргумент провластных блогеров обернувшийся мемом о заказухе))
И вот серый считая Костанайцев из числа обожателей России отсталыми обезьянками вкидывает им идею что собянин супер хозяйственник с бюджетом города как у не бедной европейской страны умудрился за 10 лет разбить всего 127 скверов и пустить новые автобусы ))))
Смешно смешно
Серый волк:
Мэр.... Ну... типа Собянин. Всё закатать в плитку, Новую плитку менять на ещё более новую плитку,
Мэр.... Ну... типа Собянин. Всё закатать в плитку, Новую плитку менять на ещё более новую плитку,
Кто о чем а серый как всегда о своем корыте и начальниках у которых он зарплату получает
Весь инет забит возмущением москвичей дейтельностью собянина котрый свой плиточный заводик из Тюмени перевез в Москву и закатал все быстро бьющейся некачественной плиткой которую таджики меняют по 4 раза в день на одной и той же улице
От чего мэрия в лучших традициях Российской действительности когда ничего не получается а надо сделать вид врубила машину пропаганды на полную доказывая "как похорошела Москва при собянине" -аргумент провластных блогеров обернувшийся мемом о заказухе))
И вот серый считая Костанайцев из числа обожателей России отсталыми обезьянками вкидывает им идею что собянин супер хозяйственник с бюджетом города как у не бедной европейской страны умудрился за 10 лет разбить всего 127 скверов и пустить новые автобусы ))))
Смешно смешно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13217
Re: Бандерлоги, хорошо ли вам видно?
Отправлено: 30.11.22 - 13:07
Цитата:
Аким области и аким города звучит созвучно
Логично
А акимы поселков и аулов рыжие что-ли?
Может они тоже мэрами хотят быть
Мэр села Денисовка
Мэр Федоровского района
Мэр аула Караменды
Звучит!
Кстати интересный факт
Россия активно борется против засилия западных идей стране
Но вот должности мэров упорно не убирают когда как есть хорошая славянская традиция называть их Городскими головами,градоначальниками и старостами
Ильяс:
Аким области и аким областного центра, Аким Костанайской области и аким Костаная - звучат созвучно. Поэтому предлагаю переименовать акима города в Мэра
Аким области и аким областного центра, Аким Костанайской области и аким Костаная - звучат созвучно. Поэтому предлагаю переименовать акима города в Мэра
Аким области и аким города звучит созвучно
Логично
А акимы поселков и аулов рыжие что-ли?
Может они тоже мэрами хотят быть
Мэр села Денисовка
Мэр Федоровского района
Мэр аула Караменды
Звучит!
Кстати интересный факт
Россия активно борется против засилия западных идей стране
Но вот должности мэров упорно не убирают когда как есть хорошая славянская традиция называть их Городскими головами,градоначальниками и старостами
-
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