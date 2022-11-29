Re: "Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось...

Отправлено: - 18:09

О, в октябре оттуда улетал в Москву - незабываемые впечатления. Что сделали внутри из неплохого советского здания - это надо постараться. Такое впечатление, что тот, кто это все придумал, совсем безголовый. В придачу перрон для самолетов, который так радостно реконструировали пару лет назад, уже весь в заплатках.

В общем, туристы вэлкам, здесь вас ждут