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"Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось ночевать в холодном аэропорту Костаная
"Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось ночевать в холодном аэропорту Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45613
"Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось ночевать в холодном аэропорту Костаная
Отправлено: 29.11.22 - 17:52
В авиакомпании объяснили причины задержки рейса: непогода, производственная необходимость, условия работы аэропорта Тайланда. Пассажиры жалуются на условия, в которых им приходится ждать отправки.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1267
Re: "Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось...
Отправлено: 29.11.22 - 17:52
От нашего аэропорта только такие новости - крыша протекла, полоса провалилась, дверь в никуда сделали над головами, а теперь пассажиры мёрзнут почти сутки. Держат уровень! Молодцы!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2958
Re: "Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось...
Отправлено: 29.11.22 - 18:03
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 376
Re: "Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось...
Отправлено: 29.11.22 - 18:09
О, в октябре оттуда улетал в Москву - незабываемые впечатления. Что сделали внутри из неплохого советского здания - это надо постараться. Такое впечатление, что тот, кто это все придумал, совсем безголовый. В придачу перрон для самолетов, который так радостно реконструировали пару лет назад, уже весь в заплатках.
В общем, туристы вэлкам, здесь вас ждут
В общем, туристы вэлкам, здесь вас ждут
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18439
"Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось ночевать в холодном аэропорту Костаная
Отправлено: 29.11.22 - 18:56
когда в жаркие страны едут, в аэропорт приходят в шортах и футболках.
чтобы барахло не везти.
но не у нас.
[Исправлено: alex_60, 29.11.2022 - 19:01]
чтобы барахло не везти.
но не у нас.
[Исправлено: alex_60, 29.11.2022 - 19:01]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9036
Re: "Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось...
Отправлено: 29.11.22 - 19:30
Ну никак не получается цивилизованно всё сделать.
То что самолёты задерживаются такое везде бывает и как то ещё можно понять,но вот то что зимой в здании аэропорта дубак-это как объяснить?
Если дорого отапливать всё здание,сделайте хотя бы комнату ожидания где можно в тепле посидеть.
То что самолёты задерживаются такое везде бывает и как то ещё можно понять,но вот то что зимой в здании аэропорта дубак-это как объяснить?
Если дорого отапливать всё здание,сделайте хотя бы комнату ожидания где можно в тепле посидеть.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25562
Re: "Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось...
Отправлено: 29.11.22 - 19:43
Цитата:
Суток, так трое-четверо...
Добринцофф:
сделайте хотя бы комнату ожидания где можно в тепле посидеть.
сделайте хотя бы комнату ожидания где можно в тепле посидеть.
Суток, так трое-четверо...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 413
Re: "Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось...
Отправлено: 29.11.22 - 20:12
на ремонте не малую сумму отжали. И те кто непосредственно ремонтировал и те кто потом принимал работу и еще выше.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20264
"Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось ночевать в холодном аэропорту Костаная
Отправлено: 29.11.22 - 21:12
Мы раньше туда ездили, видеофильмы интересные смотрели, гол наверно 1986-1991..
Как было тепло и хорошо...
Уж не знаю от чего, от видео или от отопления..
Вроде в подвале было это..
Не помню точно..
Как было тепло и хорошо...
Уж не знаю от чего, от видео или от отопления..
Вроде в подвале было это..
Не помню точно..
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 939
Re: "Пхукет не принимает" - Пассажирам SCAT пришлось...
Отправлено: 30.11.22 - 00:08
В Пхукете там все ясно там тепло ,папайя там растет....но мне туда не надо.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12392
"Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось ночевать в холодном аэропорту Костаная
Отправлено: 30.11.22 - 00:58
Проклятые пассажиры!
Никак не вымораживаются!
Им уже самолёты посокращали, полосу поямили, здание изуродовали насколько осилили. Наконец отопление отключили!
А они все лезут и лезут!
Летать хотят!
А так бы если бы не эти проклятые жители, как бы хорошо было!
Продали бы местные продажные чинушки вместе с зицдиректором аэропорт.
И сделали бы там аульный рынок. Яйца, ляжки, масло, сахар, чебуреки!
Лавэ попрёть как с проданного автовокзала!
А если им надо летать - пусть на метле летают из привокзальной подворотни.
Никак не вымораживаются!
Им уже самолёты посокращали, полосу поямили, здание изуродовали насколько осилили. Наконец отопление отключили!
А они все лезут и лезут!
Летать хотят!
А так бы если бы не эти проклятые жители, как бы хорошо было!
Продали бы местные продажные чинушки вместе с зицдиректором аэропорт.
И сделали бы там аульный рынок. Яйца, ляжки, масло, сахар, чебуреки!
Лавэ попрёть как с проданного автовокзала!
А если им надо летать - пусть на метле летают из привокзальной подворотни.
-
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