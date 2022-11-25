Отправлено: - 15:41

kbkz1980:

Это наврятли,вы бы слетели со всех гос.програм.-детскую площадку бы не получили.

Цитата:У нас кондоминимум оформлен первым в городе, в 2000-м году и только на землю под домом, двор не наш, городская территория.