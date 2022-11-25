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≡ "Будем чистить 2-3 дня без перерыва" - Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Костанае. Как убирают снег?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45613
"Будем чистить 2-3 дня без перерыва" - Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Костанае. Как убирают снег?
Отправлено: 25.11.22 - 15:16
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- Хочу заверить вас, что все сотрудники отдела ЖКХ сегодня даже не спали, все работали и координировали работу подрядчиков, - отметил Сабитов. - Есть моменты с припаркованными автомобилями, которые создают нам трудности.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8876
"Будем чистить 2-3 дня без перерыва" - Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Костанае. Как убирают снег?
Отправлено: 29.11.22 - 15:41
#30
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Цитата:
kbkz1980:
Это наврятли,вы бы слетели со всех гос.програм.-детскую площадку бы не получили.

У нас кондоминимум оформлен первым в городе, в 2000-м году и только на землю под домом, двор не наш, городская территория.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18439
"Будем чистить 2-3 дня без перерыва" - Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Костанае. Как убирают снег?
Отправлено: 29.11.22 - 16:07
#31
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Цитата:
kbkz1980:
У нас тоже есть


похоже мы председателя оси, или как там,
на форуме теперь имеем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20264
"Будем чистить 2-3 дня без перерыва" - Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Костанае. Как убирают снег?
Отправлено: 29.11.22 - 16:23
#32
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Цитата:
kbkz1980:
Ключевое слово вроде,ты не знаешь точнее

Там их много, два дома, подвалы.
Каждый платит по разному.
Сейчас когда придем к единому конкретному тарифу, а в этом году он не един, только в следующем году повышение раза в два будет и одинаково для каждого торгаша, тогда и скажу точно.
Тут главное не идти впереди телеги.
Как там сейчас договора с ними заключим, повоюем и тд..
Говорю же, у одних это меньше 30ти, другие по 45..
Единого пока нет.
Да и устаканится это все наверно к марту..
Пока суды пройдут и обяжут их платить..
Прецендент с торгашами в ОСИ уже есть, суд в одном ОСИ просто обязал их платить.
Так что все впереди.
И да, пока конкретно никто ничего не знает, идем методом тыка как говорится..
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4823
"Будем чистить 2-3 дня без перерыва" - Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Костанае. Как убирают снег?
Отправлено: 29.11.22 - 21:13
#33
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Цитата:
yudjin:
нас кондоминимум оформлен первым в городе, в 2000-м году и только на землю под домом

В 2000 эта процедура была проще и дешевле для владельцев квартир
Если правильно понимаю к объектам кондоминиума относится все, что сопровождает ваш дом – лифты, шахты, кладовки, крыша, лестничные пролёты или у вас только земля на которой дом стоит?
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4823
"Будем чистить 2-3 дня без перерыва" - Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Костанае. Как убирают снег?
Отправлено: 29.11.22 - 21:18
#34
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Цитата:
111:
Прецендент с торгашами в ОСИ уже есть, суд в одном ОСИ просто обязал их платить

Это надо быть полным дурачком,чтобы отказаться платить, канализация идёт транзитом,как и все трубы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20264
"Будем чистить 2-3 дня без перерыва" - Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Костанае. Как убирают снег?
Отправлено: 29.11.22 - 21:30
#35
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Цитата:
kbkz1980:
Это надо быть полным дурачком,чтобы отказаться платить,

Не, там они не хотели платить больше, наверно как юр лица типа.
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Страница 3 из 3«123
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