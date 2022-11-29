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"Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось ночевать в холодном аэропорту Костаная
"Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось ночевать в холодном аэропорту Костаная
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