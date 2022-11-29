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≡ "Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось ночевать в холодном аэропорту Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45613
"Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось ночевать в холодном аэропорту Костаная
Отправлено: 29.11.22 - 17:52
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В авиакомпании объяснили причины задержки рейса: непогода, производственная необходимость, условия работы аэропорта Тайланда. Пассажиры жалуются на условия, в которых им приходится ждать отправки.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1267
Re: "Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось...
Отправлено: 29.11.22 - 17:52
#1
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От нашего аэропорта только такие новости - крыша протекла, полоса провалилась, дверь в никуда сделали над головами, а теперь пассажиры мёрзнут почти сутки. Держат уровень! Молодцы!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2958
Re: "Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось...
Отправлено: 29.11.22 - 18:03
#2
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
376
Re: "Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось...
Отправлено: 29.11.22 - 18:09
#3
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О, в октябре оттуда улетал в Москву - незабываемые впечатления. Что сделали внутри из неплохого советского здания - это надо постараться. Такое впечатление, что тот, кто это все придумал, совсем безголовый. В придачу перрон для самолетов, который так радостно реконструировали пару лет назад, уже весь в заплатках.
В общем, туристы вэлкам, здесь вас ждут
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18439
"Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось ночевать в холодном аэропорту Костаная
Отправлено: 29.11.22 - 18:56
#4
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когда в жаркие страны едут, в аэропорт приходят в шортах и футболках.
чтобы барахло не везти.
но не у нас.

[Исправлено: alex_60, 29.11.2022 - 19:01]
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