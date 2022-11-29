Re: Убрали но не всё - Коммунальщики Рудного расчистили...

Отправлено: - 17:21

Насчёт лучше не уверен, а то что эта "братва" сейчас взвоет по поводу использования песко-соляной смеси 100%. Они зимой в спячку впадают,но не все. Сейчас время семинаров,круглых столов и т.д. Вообщем в тепле. Так проще гранты добывать и итоги подводить.