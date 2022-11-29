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≡ Убрали но не всё - Коммунальщики Рудного расчистили перекресток ул. Ленина-Горняков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45613
Убрали но не всё - Коммунальщики Рудного расчистили перекресток ул. Ленина-Горняков
Отправлено: 29.11.22 - 16:07
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Уже сегодня ночью ТОО «Рахат-2018» оперативно очистили проблемный перекресток. Устранили проблему, которую сами же и создали. Связано ли это с публикацией в "НГ", или это было в планах коммунальщиков – не имеет большого значения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20256
Re: Убрали но не всё - Коммунальщики Рудного расчистили...
Отправлено: 29.11.22 - 16:07
#1
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В Рудном всегда убирали лучше чем в Костанае, это до прихода всяких деятелей типа Фролова и кампашки..
Профайл
Ж
* Жили-были
(Пользователи)
Регистрация:
27.04.22
Сообщений:
4
Re: Убрали но не всё - Коммунальщики Рудного расчистили...
Отправлено: 29.11.22 - 17:21
#2
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Насчёт лучше не уверен, а то что эта "братва" сейчас взвоет по поводу использования песко-соляной смеси 100%. Они зимой в спячку впадают,но не все. Сейчас время семинаров,круглых столов и т.д. Вообщем в тепле. Так проще гранты добывать и итоги подводить.
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