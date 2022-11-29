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≡ Три команды досрочно обеспечили себе участие в 1/8 финала чемпионата мира по футболу по итогам второго тура группового этапа
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45613
Три команды досрочно обеспечили себе участие в 1/8 финала чемпионата мира по футболу по итогам второго тура группового этапа
Отправлено: 29.11.22 - 13:12
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Состоялись заключительные матчи второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. В девятый игровой день провели свои встречи команды групп «G» и «H».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20256
Три команды досрочно обеспечили себе участие в 1/8 финала чемпионата мира по футболу по итогам второго тура группового этапа
Отправлено: 29.11.22 - 17:05
#15
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Дания Франция..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20256
Три команды досрочно обеспечили себе участие в 1/8 финала чемпионата мира по футболу по итогам второго тура группового этапа
Отправлено: 29.11.22 - 17:07
#16
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Болельщики Канады, игра с Хорватией..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20256
Три команды досрочно обеспечили себе участие в 1/8 финала чемпионата мира по футболу по итогам второго тура группового этапа
Отправлено: 29.11.22 - 17:08
#17
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Болельщики сборной Саудовской Аравии..
С Польшей..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20256
Три команды досрочно обеспечили себе участие в 1/8 финала чемпионата мира по футболу по итогам второго тура группового этапа
Отправлено: 29.11.22 - 17:14
#18
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Как видим, в трусиках и полураздетых тут нет, как например Ларисы Рикельме сборная Парагвая на ЧМ -2010..

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