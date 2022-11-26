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≡ Инаугурация президента: Касым-Жомарт Токаев дал клятву народу Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45591
Инаугурация президента: Касым-Жомарт Токаев дал клятву народу Казахстана
Отправлено: 26.11.22 - 13:25
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Касым-Жомарт Токаев после победы на президентских выборах дал клятву народу Казахстана на церемонии инаугурации. Он поклялся верно служить народу Казахстана и добросовестно выполнять обязанности президента.
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18432
Re: Инаугурация президента: Касым-Жомарт Токаев дал клятву...
Отправлено: 26.11.22 - 13:25
#1
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первый визит избранного президента

///Президент Касым-Жомарт Токаев на следующей неделе посетит Россию, где встретится с Владимиром Путиным. ///
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20133
Re: Инаугурация президента: Касым-Жомарт Токаев дал клятву...
Отправлено: 26.11.22 - 13:39
#2
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И мы верим ему..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25554
Инаугурация президента: Касым-Жомарт Токаев дал клятву народу Казахстана
Отправлено: 26.11.22 - 14:05
#3
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Цитата:
111:
И мы верим ему..

Кому? Путину?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20133
Инаугурация президента: Касым-Жомарт Токаев дал клятву народу Казахстана
Отправлено: 26.11.22 - 14:15
#4
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Цитата:
drakon:
Кому? Путину?...

Ну этому Царю Лжецов в Казахстане вообще уже никто не верит, даже упоротые его последователи, которых он обманул в очередной раз насчет денацификации, демилитаризации, мобиколизации и много много чего..
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