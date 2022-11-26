Отправлено: - 14:15

drakon:

Кому? Путину?...

Цитата:Ну этому Царю Лжецов в Казахстане вообще уже никто не верит, даже упоротые его последователи, которых он обманул в очередной раз насчет денацификации, демилитаризации, мобиколизации и много много чего..