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Инаугурация президента: Касым-Жомарт Токаев дал клятву народу Казахстана
Инаугурация президента: Касым-Жомарт Токаев дал клятву народу Казахстана
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