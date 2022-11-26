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≡ Свалки Костаная. Пакеты на детской площадке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45591
Свалки Костаная. Пакеты на детской площадке
Отправлено: 26.11.22 - 13:38
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О трех больших пакетах с мусором, которые лежат во дворе дома № 55 по ул. Байтурсынова, сообщила «НГ» жительница Костаная Асель РАХИМОВА.

- Часто хожу мимо этого двора, недавно заметила три больших черных пакета, - пояснила она. - Один лежит прямо на детской площадке, еще два - возле дома.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20133
Re: Свалки Костаная. Пакеты на детской площадке
Отправлено: 26.11.22 - 13:38
#1
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Что ж не выкинула то, не проявила активную гражданскую позицию?
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