Отправлено: - 13:38

О трех больших пакетах с мусором, которые лежат во дворе дома № 55 по ул. Байтурсынова, сообщила «НГ» жительница Костаная Асель РАХИМОВА.- Часто хожу мимо этого двора, недавно заметила три больших черных пакета, - пояснила она. - Один лежит прямо на детской площадке, еще два - возле дома.