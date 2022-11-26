Re: "Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным...

Отправлено: - 13:02

"Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным путем, зачем тебе власть, если ты не строишь справедливость". Этот вопрос впервую очередь господин президент , задайте своему предшественнику и его дружкам. А так на публику заявлять все равно что в пустоту кричать. А спрсивши, потребовать незамедлительного ответа. Тогда может толк и будет.