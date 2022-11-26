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≡ "Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным путем" - Токаев о своем принципе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45590
"Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным путем" - Токаев о своем принципе
Отправлено: 26.11.22 - 13:02
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал неукоснительно следовать каждому слову Конституции. На церемонии инаугурации Токаев выразил благодарность всем гражданам, принявшим участие в выборах.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
408
Re: "Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным...
Отправлено: 26.11.22 - 13:02
#1
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"Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным путем, зачем тебе власть, если ты не строишь справедливость". Этот вопрос впервую очередь господин президент , задайте своему предшественнику и его дружкам. А так на публику заявлять все равно что в пустоту кричать. А спрсивши, потребовать незамедлительного ответа. Тогда может толк и будет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20131
"Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным путем" - Токаев о своем принципе
Отправлено: 26.11.22 - 13:26
#2
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Ура Казахстан!
Теперь ждем дел от него и совершенно реальных..
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