Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда

Отправлено: - 10:05

Автор хочет, чтобы настучали на Назарбаева?

Хех..

Тогда того, кто это сделает, ни спасет ни Австрия и даже ее тюрьмы, не Британия и ни тем более Германия..

Любого ушатает, в буквальном смысле..

И там же все заключено договорами все таки..

Раскололся, погиб там же..

И все эти махинаторщики как тем более иволговцы, которые работали через Елбасы, прекрасно все знают..