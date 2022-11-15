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Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45590
Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
Отправлено: 15.11.22 - 09:49
Что-то много стало попадаться на глаза объявлений о продаже недвижимости принадлежащей, агрохолдингу "Иволга". Холдинг этот я недолюбливал, по причине , что монополист - это вред для экономики, тем более такой, как в Костанайской области.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1100
Re: Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая...
Отправлено: 15.11.22 - 09:49
"где-то на немецкой земле",а может он рванёт на историческую родину в Израэль. Хотя,куда уже и зачем ему ехать..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20131
Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
Отправлено: 15.11.22 - 10:05
Автор хочет, чтобы настучали на Назарбаева?
Хех..
Тогда того, кто это сделает, ни спасет ни Австрия и даже ее тюрьмы, не Британия и ни тем более Германия..
Любого ушатает, в буквальном смысле..
И там же все заключено договорами все таки..
Раскололся, погиб там же..
И все эти махинаторщики как тем более иволговцы, которые работали через Елбасы, прекрасно все знают..
Хех..
Тогда того, кто это сделает, ни спасет ни Австрия и даже ее тюрьмы, не Британия и ни тем более Германия..
Любого ушатает, в буквальном смысле..
И там же все заключено договорами все таки..
Раскололся, погиб там же..
И все эти махинаторщики как тем более иволговцы, которые работали через Елбасы, прекрасно все знают..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1100
Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
Отправлено: 15.11.22 - 10:19
Цитата:
Да,умеют у нас рты закрывать,хоть зятю,хоть внуку.
111:
Любого ушатает
Любого ушатает
Да,умеют у нас рты закрывать,хоть зятю,хоть внуку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5625
Re: Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая...
Отправлено: 15.11.22 - 11:46
Маленькой заметкой в народных новостях такую глыбу проблем не стоило бы трогать, и так все понятно, чего заново ворошить старое. Несколько крупных компании должны были кормить страну, лишнее на экспорт, колхозников загнать в мегаполис да навешать на них миллионные кредиты. Таковым стал расклад и порядок в отдельно взятой стране. Сезонное земледелие сделали менее затратным и забыли о нем.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4301
Re: Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая...
Отправлено: 18.11.22 - 08:11
Автор знает меньше, чем пишет....
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 500
Re: Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая...
Отправлено: 18.11.22 - 08:44
Очередной словесный выкидыш под видом народной новости. Чего информативного несёт сей "материал"?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3244
Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
Отправлено: 18.11.22 - 11:03
Народные новости"- понятие растяжимое!
Скорее, здесь форумчане отражают то, что их взволновало, задело, какое-то сильное впечатление, которым захотелось поделиться, но заявлять отдельную тему не имело смысла.
Ну и пусть они будут!
Хорошо, что у читателей НГ есть такая возможность
Скорее, здесь форумчане отражают то, что их взволновало, задело, какое-то сильное впечатление, которым захотелось поделиться, но заявлять отдельную тему не имело смысла.
Ну и пусть они будут!
Хорошо, что у читателей НГ есть такая возможность
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 116
Re: Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая...
Отправлено: 26.11.22 - 02:07
......вот хочу у автора узнать зннал ли он во времена процветания Иволги кто крышевал предприятие и.т.д.т.п.Все знали и молчали и слухи по городу ходили в каком замке живёт глава холдинга.В те времена страшно было культ личности изобличить,сегодня осмелел,Никиту Сергеевича напоминаешь,мерзко и подлинько получается.Если недолюбливал почему в те времена не было слышно от тебя критики.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 205
Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
Отправлено: 26.11.22 - 11:41
читайте статью, про Елбасы ни слова,не мой уровень - им занимается КЖКТ. Я про местные исполнительные органы.
[Исправлено: Ильяс, 26.11.2022 - 11:42]
[Исправлено: Ильяс, 26.11.2022 - 11:42]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2887
Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
Отправлено: 26.11.22 - 11:58
Цитата:
мракобес-антиваксер- вот ваш уровень.
Ильяс:
не мой уровень
не мой уровень
мракобес-антиваксер- вот ваш уровень.
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