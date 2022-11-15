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≡ Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45590
Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
Отправлено: 15.11.22 - 09:49
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Что-то много стало попадаться на глаза объявлений о продаже недвижимости принадлежащей, агрохолдингу "Иволга". Холдинг этот я недолюбливал, по причине , что монополист - это вред для экономики, тем более такой, как в Костанайской области.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1100
Re: Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая...
Отправлено: 15.11.22 - 09:49
#1
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"где-то на немецкой земле",а может он рванёт на историческую родину в Израэль. Хотя,куда уже и зачем ему ехать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20131
Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
Отправлено: 15.11.22 - 10:05
#2
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Автор хочет, чтобы настучали на Назарбаева?
Хех..
Тогда того, кто это сделает, ни спасет ни Австрия и даже ее тюрьмы, не Британия и ни тем более Германия..
Любого ушатает, в буквальном смысле..
И там же все заключено договорами все таки..
Раскололся, погиб там же..
И все эти махинаторщики как тем более иволговцы, которые работали через Елбасы, прекрасно все знают..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1100
Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
Отправлено: 15.11.22 - 10:19
#3
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Цитата:
111:
Любого ушатает

Да,умеют у нас рты закрывать,хоть зятю,хоть внуку.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5625
Re: Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая...
Отправлено: 15.11.22 - 11:46
#4
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Маленькой заметкой в народных новостях такую глыбу проблем не стоило бы трогать, и так все понятно, чего заново ворошить старое. Несколько крупных компании должны были кормить страну, лишнее на экспорт, колхозников загнать в мегаполис да навешать на них миллионные кредиты. Таковым стал расклад и порядок в отдельно взятой стране. Сезонное земледелие сделали менее затратным и забыли о нем.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4301
Re: Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая...
Отправлено: 18.11.22 - 08:11
#5
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Автор знает меньше, чем пишет....
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
500
Re: Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая...
Отправлено: 18.11.22 - 08:44
#6
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Очередной словесный выкидыш под видом народной новости. Чего информативного несёт сей "материал"?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3244
Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
Отправлено: 18.11.22 - 11:03
#7
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Народные новости"- понятие растяжимое!
Скорее, здесь форумчане отражают то, что их взволновало, задело, какое-то сильное впечатление, которым захотелось поделиться, но заявлять отдельную тему не имело смысла.
Ну и пусть они будут!
Хорошо, что у читателей НГ есть такая возможность
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
116
Re: Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая...
Отправлено: 26.11.22 - 02:07
#8
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......вот хочу у автора узнать зннал ли он во времена процветания Иволги кто крышевал предприятие и.т.д.т.п.Все знали и молчали и слухи по городу ходили в каком замке живёт глава холдинга.В те времена страшно было культ личности изобличить,сегодня осмелел,Никиту Сергеевича напоминаешь,мерзко и подлинько получается.Если недолюбливал почему в те времена не было слышно от тебя критики.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
205
Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
Отправлено: 26.11.22 - 11:41
#9
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читайте статью, про Елбасы ни слова,не мой уровень - им занимается КЖКТ. Я про местные исполнительные органы.

[Исправлено: Ильяс, 26.11.2022 - 11:42]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2887
Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
Отправлено: 26.11.22 - 11:58
#10
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Цитата:
Ильяс:
не мой уровень

мракобес-антиваксер- вот ваш уровень.
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