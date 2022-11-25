таноми52: Что за дела? Почему не редактируется? Где опции?
А в чем возникла проблема? Кнопки не было? Сделайте, пожалуйста, скрин в следующий раз и пришлите мне в личку.Чтобы понять проблемы - надо ее воспроизвести. А мне этого не удалось. Потому как только что перевела свой аккаунт в ПП из админов, чтобы проверить, опция есть. Тест и скрин в предыдущем комментарии в ветке.
Гога: а СССР --- двухкратные чемпионы - 1956,1988 !?!?
Это Олимпийские игры, которые в мире футбола не котируются, там играет молодёжь до 23 лет и 2 человека старше, а Уругвай действительно был силен в 30е годы. даже если я не ошибаюсь первый чемпионат мира проходил там
alex_60: Уругвай - 4-кратный чемпион мира по футболу,
----***За всю историю чемпионатов мира только 8 стран удостаивались звания чемпионов. Наибольшее количество титулов на счету Бразилии — 5 раз её команда побеждала в ЧМ. Италия и Германия завоёвывали Кубок мира по 4 раза; Аргентина, Уругвай и Франция становились чемпионами по два раза, и единожды чемпионат выигрывали Англия и Испания.** ---википедия .
----А вот на сайте ФИФА есть отчет о чемпионате 1950 года -** Бразилия построила самый большой в мире футбольный стадион в качестве захватывающей дух сцены для финала 1950 года, но их надежды освятить огромный трехъярусный спортивный собор Мараканы первым мировым титулом рухнули в один из больших сюрпризов соревнований. На чемпионате мира FIFA™, который завершился мини-лигой с участием четырех команд, хозяева встретились с Уругваем в решающем матче, который оказался финальным во всем, кроме названия. Оставалось только сыграть вничью, и Бразилия лидировала благодаря удару Фриаки на 47-й минуте, прежде чем Уругвай перевернул игру с ног, забив голы Хуана Скьяффино и Алсидеса Гиджиа . Мертвая тишина опустилась на Маракану, когда замолчали около 200 000 голосов, а маленький сосед Бразилии на юге праздновал вторую мировую корону.** Сайт ФИФА
Сборная Ирана обыграла Уэльс в со счетом 2:0. там триллер конкретно. //Проблемы у Уэльса начались в конце второго тайма. На 86-й минуте арбитр удалили голкипера Уэйна Хеннеси — он выбежал за пределы штрафной линии и сбил иранского нападающего Мехди Тареми . В ворота встал валлиец Дэнни Уорд , а продолжать игру команде пришлось в меньшинстве. Позднее, на 9-й минуте добавочного времени, счет открыл Роузбеш Чешми, а на 11-й минуте Рамин Резаян забил второй гол и установил окончательный счет встречи.
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