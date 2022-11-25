Отправлено: - 21:44

111:

И как у вас там трактор, сам по себе что ли?

Цитата:Думаю, пкск заказывали. Проезды вокруг школы все-равно чистили и дворы заодно, ведь утром машины застревали.На счет горки еще думаю. Если еще желающие найдутся, то возьмусь. Я свои 8 горок уже отстроил... молодежь нынче ленивая до жути.