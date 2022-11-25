Кандидаты еще долго будут вспоминать о поездках в регионы за госсчет, о роскошных приемах на местах, об этом позаботились чиновники. Ведь все прекрасно понимали, что они в одной команде, независимо от партийной принадлежности, и работают на главного претендента - действующего главу государства. Читать новость
Ну на пенсии грех жаловаться, пенсионеры на коне. У многих зарплаты меньше пенсий. Насчёт выборов не верю г-ну Денисову. Приписки , конечно были, однако, это не тренд прошедших выборов, скорее это попытка выслужиться чиновников на местах, как соревнование акимов по ЕНТ, у кого лучше результат. Хотя смешно, это никак не зависит от акимов. А сама концепция нынешних выборов такова, что приписки совершенно не нужны были власти и скорее шли им на вред. Ведь претензии ОБСЕ, были как раз по поводу безальтернативности выбора, ну в самом деле можно было делать ставки Токаев против Жигули Даирабаева, кто победит? боюсь . ьолько выигрыш был бы микроскопический
Пенсы я их хорошо знаю. Мама минималку получает. Папа максималку, он не Пенс после милиции. Он простой трудяга, во всяких на пирамид не участвуют. Внукам всякие приблуды покупает. Вот не давно машину купил. Я в шоке. Ауди. 80.шегол а у же гоняет на машине.
Ну хорошо. я только рад, что их труды оценили по заслугам. Хотя это решения ещё Назарбаева, надо отметить его заслуги тоже, а то раненого льва любой шакал обидеть может. Я вот не понимаю, такое стремление г-на Денисова к отсидкам. Да награбленное нужно вернуть,а в остальном пусть будет амнистия и пусть работают уже честным трудом. Конечно нужно публичное оглашение , кого и за что лишили имущества. Кстати г-н Аблязов. так им любимый. у него тоже есть кое какие неблаговидные дела, не зря он в розыске 3 государств.Важно изменить атмосферу в госуправлении. Раньше ведь как было,когда я работал в акимте, если у тебя есть возможность и ты не берёшь, ты долго не продержишься, потому что можешь сдать. Омерта , как у сицилийской мафии. Поэтом брали все, от кого что то зависело, от меня ничего не зависело, никаких денег я не распределял, поэтому даже и не предлагали. И таких чиновников большинство. Но если бы зависело, наверное тоже брал бы, тогда это было совсем не зазорно. И вообще, я считаю нельзя с позиций нынешней морали судить прежние дела. Мы же не осуждаем наших батыров, которые занимались барымтой, по сути грабежом соседних аулов. которые нередко завершались убийствами, или например святого князя Александра Невского, который частенько "бегал за мягкой рухлядью на чухонь". Мягкая рухлядь, это меха. Тогда это было обыденным делом и предметом гордости
Ведут себя как девушки без социальной ответственности, что у них на уме только можно догадаться Потому как играть в подобных спектаклях - значит себя не уважать.. Где я вам возьму столь американцев - знакомо?
Такие выборы можно упоминать только в разряде анекдота Но грустно то, насколько далека наша политическая система от системы здоровой конкуренции как, например, в Германии, где есть несколько партий, которые соперничают за власть, за мандаты, и критикуют друг друга не будучи загнанными в подполье. Стабильность должна начинатся с того, что институты власти должны стать местом работы чиновников только за белую зарплаты, и только выбираемых народом.
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