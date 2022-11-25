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≡ Осадки закончились, морозы остались - Прогноз погоды в Костанае и по области на 3 дня
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45585
Осадки закончились, морозы остались - Прогноз погоды в Костанае и по области на 3 дня
Отправлено: 25.11.22 - 22:11
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В ближайшие три дня на территории Костанайской области осадки маловероятны. В субботу, 26 ноября, температура воздуха ночью -23...-28, на юге -13...-18 градусов, на севере сильный мороз до -32. Днём -20...-25, на юге -8...-13 градусов.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1285
Re: Осадки закончились, морозы остались - Прогноз погоды в...
Отправлено: 25.11.22 - 22:11
#1
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А сколько выпало миллиметров осадков то вчера-сегодня? Почему журналисты не выкладывают такую информацию? Просто хочется знать так сказать для фиксации памяти. Месячная или двухмесячная норма?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2953
Осадки закончились, морозы остались - Прогноз погоды в Костанае и по области на 3 дня
Отправлено: 25.11.22 - 22:38
#2
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Цитата:
olegggon:
Месячная или двухмесячная норма?

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