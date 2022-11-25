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"Будем чистить 2-3 дня без перерыва" - Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Костанае. Как убирают снег?
"Будем чистить 2-3 дня без перерыва" - Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Костанае. Как убирают снег?
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