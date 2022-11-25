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≡ "Будем чистить 2-3 дня без перерыва" - Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Костанае. Как убирают снег?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45584
"Будем чистить 2-3 дня без перерыва" - Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Костанае. Как убирают снег?
Отправлено: 25.11.22 - 15:16
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- Хочу заверить вас, что все сотрудники отдела ЖКХ сегодня даже не спали, все работали и координировали работу подрядчиков, - отметил Сабитов. - Есть моменты с припаркованными автомобилями, которые создают нам трудности.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11767
"Будем чистить 2-3 дня без перерыва" - Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Костанае. Как убирают снег?
Отправлено: 25.11.22 - 15:16
#1
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Проверим. Тут марикджан вечерами жену выгуливает.

[Исправлено: Vit, 25.11.2022 - 14:17]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8863
Re: "Будем чистить 2-3 дня без перерыва" - Почти...
Отправлено: 25.11.22 - 20:45
#2
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Цитата:
Мы постараемся всю конструктивную критику принимать.

Тогда донесите до ВСЕХ водителей уборочной техники, что сваливать собранный снег, еще и и солью НЕ НАДО НА ДЕРЕВЬЯ.
Сегодня во дворе прошелся трактор. Спасибо, как никогда оперативно. Но зачем сгружать тяжелую снежную массу на деревья возле детской площадки? Пострадал куст сирени, его просто раскорячило и переломало. Ладно, сирень подстригу, отрастет. Но завалили молодую рябину, которая итак тяжело растет в последние засушливые годы.
Понятно, что народ требует убрать быстро, но и глаза с мозгами иногда надо включать!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20126
"Будем чистить 2-3 дня без перерыва" - Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Костанае. Как убирают снег?
Отправлено: 25.11.22 - 21:05
#3
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Цитата:
yudjin:
Сегодня во дворе прошелся трактор.

Мы на воскресенье заказали, но уже с сегодняшнего утра многие чистили сами.
И как у вас там трактор, сам по себе что ли?
Мы с лопатами в воскресенье выходим и будем сами говорить, где и как, еще и на горку снег собирать будем.
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