Отправлено: - 20:45

Мы постараемся всю конструктивную критику принимать.

Цитата:Тогда донесите до ВСЕХ водителей уборочной техники, что сваливать собранный снег, еще и и солью НЕ НАДО НА ДЕРЕВЬЯ.Сегодня во дворе прошелся трактор. Спасибо, как никогда оперативно. Но зачем сгружать тяжелую снежную массу на деревья возле детской площадки? Пострадал куст сирени, его просто раскорячило и переломало. Ладно, сирень подстригу, отрастет. Но завалили молодую рябину, которая итак тяжело растет в последние засушливые годы.Понятно, что народ требует убрать быстро, но и глаза с мозгами иногда надо включать!