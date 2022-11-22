Отправлено: - 00:05

Добринцофф:

Хотя 5 лет конечно многовато,в идеале раз в год всё таки надо слить,хотя бы стенки почистить.

Добринцофф:

Как СЭС узнает включал я воду или нет?

Добринцофф:

ну и кто будет такие деньги в канализацию сливать?

Цитата:Зачем сливать? Есть технологии позволяющие чистить в воде.Цитата:По счётчику.Цитата:Тут и без СЭС ясно, что доливать придётся, при таких объёмах, хотя может и не в таких расчётных объёмах. Испарение, каждый выходящий выносит часть воды с собой, ну и договоры у них другие наверное.