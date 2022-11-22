Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45584
Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 22.11.22 - 11:24
Прочитал новость, что в Актобе в бассейне не меняли воду 5 лет, из-за этого у детей начались отравления и аллергии. Директор сообщила - на то, чтобы полностью поменять воду в бассейне, по тарифу надо заплатить, не забываем что в бассейне две трубы - в одну втекает, из другой вытекает, то есть чтобы слить воду и залить свежей, бюджету обойдется в 7 миллионов тенге.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 566
Re: Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 22.11.22 - 11:24
Это не школы, садики и больницы грабят. Это тупо растаскивают бюджет. Деньги налогоплательщиков.
У нас же типа "социально-ориентированное" государство...
Потому тарифы для населения вроде как низкие. С точки зрения чиновников, забывающих сопоставлять доходы этого населения с ценами на товары и услуги.
А бюджет, он же - "государственный". Из него можно качать не оглядываясь.
Вот и попадают под раздачу не только госпредприятия и организации, но и социальные объекты. Которые - тоже государственные по определению, но содержатся в чёрном теле, как "нахлебники". С них требуют отчёта за каждый тыин, но выделяют на текущие расходы по остаточному принципу.
Вот и имеем, что имеем.
У нас же типа "социально-ориентированное" государство...
Потому тарифы для населения вроде как низкие. С точки зрения чиновников, забывающих сопоставлять доходы этого населения с ценами на товары и услуги.
А бюджет, он же - "государственный". Из него можно качать не оглядываясь.
Вот и попадают под раздачу не только госпредприятия и организации, но и социальные объекты. Которые - тоже государственные по определению, но содержатся в чёрном теле, как "нахлебники". С них требуют отчёта за каждый тыин, но выделяют на текущие расходы по остаточному принципу.
Вот и имеем, что имеем.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5625
Re: Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 22.11.22 - 14:38
Раньше регулярно с детками ходили в бассейн дельфин, там и познакомился ныне покойным архитектором города Жаксыбаевым, нынче дети выросли, разлетелись. Про качество воды что-то там пытались нашептать, никогда не придавал значения. Будем знать....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1642
Re: Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 22.11.22 - 17:11
Перекладывание из одного бюджетного кармана в другой. При этом в каждом кармане всегда остаются прилипшие "крошки".
Re: Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 23.11.22 - 15:52
Просто с химией переборщили,а так то можно конечно и не менять,фильтра ведь стоят.
Хотя 5 лет конечно многовато,в идеале раз в год всё таки надо слить,хотя бы стенки почистить.
Хотя 5 лет конечно многовато,в идеале раз в год всё таки надо слить,хотя бы стенки почистить.
Re: Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 23.11.22 - 17:10
Цитата:
По санитарным правилам, при рециркуляции воды в бассейнах, каждые 8 часов должно добавляться не менее 10% свежей воды.
Добринцофф:
Просто с химией переборщили,а так то можно конечно и не менять,фильтра ведь стоят.
Просто с химией переборщили,а так то можно конечно и не менять,фильтра ведь стоят.
По санитарным правилам, при рециркуляции воды в бассейнах, каждые 8 часов должно добавляться не менее 10% свежей воды.
Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 23.11.22 - 19:14
Цитата:
Никто этим не будет заниматься,нецелесообразно и дорого,даже в домашний бассейн объёмом примерно 20м3,если я начну каждые восемь часов доливать по 2000л,а в больших бассейнах какие объёмы,а на каждые 10 % свежей воды надо добавить новую химию,и вот так каждые 8 часов,он золотой будет этот бассейн.
Victor Yang:
каждые 8 часов должно добавляться не менее 10% свежей воды.
каждые 8 часов должно добавляться не менее 10% свежей воды.
Никто этим не будет заниматься,нецелесообразно и дорого,даже в домашний бассейн объёмом примерно 20м3,если я начну каждые восемь часов доливать по 2000л,а в больших бассейнах какие объёмы,а на каждые 10 % свежей воды надо добавить новую химию,и вот так каждые 8 часов,он золотой будет этот бассейн.
Re: Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 24.11.22 - 09:22
Цитата:
Если не занимаются - получат предписание от СЭС. 1200 тенге в сутки для организации - вообще ни о чем.
Добринцофф:
Никто этим не будет заниматься
Никто этим не будет заниматься
Если не занимаются - получат предписание от СЭС. 1200 тенге в сутки для организации - вообще ни о чем.
Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 24.11.22 - 10:26
Цитата:
Как СЭС узнает включал я воду или нет?
Естественно я скажу что каждые 8 часов как полагается доливаю 10% .
Цитата:
Вот тут товарищ посчитал уже сколько стоит полностью поменять.
Цитата:
Возьмём отсюда 10% и получаем 97686 для частников
а для бюджетников 881192 и это только вода без химии ну и кто будет такие деньги в канализацию сливать?
Victor Yang:
Если не занимаются - получат предписание от СЭС
Если не занимаются - получат предписание от СЭС
Как СЭС узнает включал я воду или нет?
Естественно я скажу что каждые 8 часов как полагается доливаю 10% .
Цитата:
Victor Yang:
1200 тенге в сутки для организации - вообще ни о чем.
1200 тенге в сутки для организации - вообще ни о чем.
Вот тут товарищ посчитал уже сколько стоит полностью поменять.
Цитата:
Открытый плавательный бассейн длиной 50м, шириной 20 м ( 8 дорожек ), с глубиной от 1,8 до 2,5 м (объем воды 2234 м3).
V2234м³ х (274,42тнг/м³+162,85тнг/м³) = 976 861 тенге для прочих организаций. И для бюджетных V2234м³ х (2304,52тнг/м³+1639,94тнг/м³) = 8 811 923 тенге
V2234м³ х (274,42тнг/м³+162,85тнг/м³) = 976 861 тенге для прочих организаций. И для бюджетных V2234м³ х (2304,52тнг/м³+1639,94тнг/м³) = 8 811 923 тенге
Возьмём отсюда 10% и получаем 97686 для частников
а для бюджетников 881192 и это только вода без химии ну и кто будет такие деньги в канализацию сливать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1122
Re: Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 25.11.22 - 00:05
Цитата:
Зачем сливать? Есть технологии позволяющие чистить в воде.Цитата:
По счётчику.Цитата:
Тут и без СЭС ясно, что доливать придётся, при таких объёмах, хотя может и не в таких расчётных объёмах. Испарение, каждый выходящий выносит часть воды с собой, ну и договоры у них другие наверное.
Добринцофф:
Хотя 5 лет конечно многовато,в идеале раз в год всё таки надо слить,хотя бы стенки почистить.
Хотя 5 лет конечно многовато,в идеале раз в год всё таки надо слить,хотя бы стенки почистить.
Зачем сливать? Есть технологии позволяющие чистить в воде.Цитата:
Добринцофф:
Как СЭС узнает включал я воду или нет?
Как СЭС узнает включал я воду или нет?
По счётчику.Цитата:
Добринцофф:
ну и кто будет такие деньги в канализацию сливать?
ну и кто будет такие деньги в канализацию сливать?
Тут и без СЭС ясно, что доливать придётся, при таких объёмах, хотя может и не в таких расчётных объёмах. Испарение, каждый выходящий выносит часть воды с собой, ну и договоры у них другие наверное.
Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 25.11.22 - 19:50
Цитата:
Я не про полностью - я про 10%. Полностью он поменяется за 80 часов.
Цитата:
Воду на анализы возьмут. Да и теряется часть воды, если рециркуляция есть - в любом случае добавлять придется. Да и мы говорим не про личный бассейн, а про тот, где населению услуги предоставляются. Дома хоть в серной кислоте купайтесь.
Добринцофф:
Вот тут товарищ посчитал уже сколько стоит полностью поменять.
Вот тут товарищ посчитал уже сколько стоит полностью поменять.
Я не про полностью - я про 10%. Полностью он поменяется за 80 часов.
Цитата:
Добринцофф:
Как СЭС узнает включал я воду или нет?
Как СЭС узнает включал я воду или нет?
Воду на анализы возьмут. Да и теряется часть воды, если рециркуляция есть - в любом случае добавлять придется. Да и мы говорим не про личный бассейн, а про тот, где населению услуги предоставляются. Дома хоть в серной кислоте купайтесь.
Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 25.11.22 - 20:42
Цитата:
Так и я 10 %процентов от полной стоимости посчитал,разве нет?
Цитата:
А во т нету такого анализа который покажет доливалась ли вода каждые 8 часов.
Цитата:
Так и не только дома и во всех бассейнах вы в серной кислоте купаетесь,ты не знал ?
Почитай что такое PH минус
Кстати PH минус который в магазинах он дорогой ,но это та же самая серная кислота,поэтому многие используют о ужасс,обычный элктролит для аккумуляторов.
Victor Yang:
Я не про полностью - я про 10%.
Я не про полностью - я про 10%.
Так и я 10 %процентов от полной стоимости посчитал,разве нет?
Цитата:
Victor Yang:
Воду на анализы возьмут.
Воду на анализы возьмут.
А во т нету такого анализа который покажет доливалась ли вода каждые 8 часов.
Цитата:
Victor Yang:
Дома хоть в серной кислоте купайтесь.
Дома хоть в серной кислоте купайтесь.
Так и не только дома и во всех бассейнах вы в серной кислоте купаетесь,ты не знал ?
Почитай что такое PH минус
Кстати PH минус который в магазинах он дорогой ,но это та же самая серная кислота,поэтому многие используют о ужасс,обычный элктролит для аккумуляторов.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 63
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать