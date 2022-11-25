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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 17:18
Цитата:
----Да , поподробнее .
alex_60:
что такое АУФ- тоже могу разьяснить.
что такое АУФ- тоже могу разьяснить.
----Да , поподробнее .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 17:21
Цитата:
----И и тогда --Венгрия - трехкратные -1952,1964,1968, а СССР --- двухкратные чемпионы - 1956,1988 !?!?!
alex_60:
итого- Уругвай- четырехкратный чемпион мира.
итого- Уругвай- четырехкратный чемпион мира.
----И и тогда --Венгрия - трехкратные -1952,1964,1968, а СССР --- двухкратные чемпионы - 1956,1988 !?!?!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 17:24
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 17:29
Цитата:
А в чем возникла проблема? Кнопки не было?
Сделайте, пожалуйста, скрин в следующий раз и пришлите мне в личку.Чтобы понять проблемы - надо ее воспроизвести. А мне этого не удалось.
Потому как только что перевела свой аккаунт в ПП из админов, чтобы проверить, опция есть.
Тест и скрин в предыдущем комментарии в ветке.
таноми52:
Что за дела? Почему не редактируется? Где опции?
Что за дела? Почему не редактируется? Где опции?
А в чем возникла проблема? Кнопки не было?
Сделайте, пожалуйста, скрин в следующий раз и пришлите мне в личку.Чтобы понять проблемы - надо ее воспроизвести. А мне этого не удалось.
Потому как только что перевела свой аккаунт в ПП из админов, чтобы проверить, опция есть.
Тест и скрин в предыдущем комментарии в ветке.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11767
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 17:53
Цитата:
Rexyn:Таноми очень красивая и умная женщина. Вобщем всё кнопки нажимайте на меня)
s
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 18:35
Цитата:
Это Олимпийские игры, которые в мире футбола не котируются, там играет молодёжь до 23 лет и 2 человека старше, а Уругвай действительно был силен в 30е годы. даже если я не ошибаюсь первый чемпионат мира проходил там
Гога:
а СССР --- двухкратные чемпионы - 1956,1988 !?!?
а СССР --- двухкратные чемпионы - 1956,1988 !?!?
Это Олимпийские игры, которые в мире футбола не котируются, там играет молодёжь до 23 лет и 2 человека старше, а Уругвай действительно был силен в 30е годы. даже если я не ошибаюсь первый чемпионат мира проходил там
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 19:22
Цитата:
---Вы совершенно правы ! Но у некоторых иное мнение . Вы коммент 3052 здесь пропустили ?
saba:
Это Олимпийские игры, которые в мире футбола не котируются
Это Олимпийские игры, которые в мире футбола не котируются
---Вы совершенно правы ! Но у некоторых иное мнение . Вы коммент 3052 здесь пропустили ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 19:26
Цитата:
---в 1930 году ,Уругвай первый чемпион .В 1950 - повторили .
saba:
даже если я не ошибаюсь первый чемпионат мира проходил там
даже если я не ошибаюсь первый чемпионат мира проходил там
---в 1930 году ,Уругвай первый чемпион .В 1950 - повторили .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 19:29
Цитата:
----***За всю историю чемпионатов мира только 8 стран удостаивались звания чемпионов. Наибольшее количество титулов на счету Бразилии — 5 раз её команда побеждала в ЧМ. Италия и Германия завоёвывали Кубок мира по 4 раза; Аргентина, Уругвай и Франция становились чемпионами по два раза, и единожды чемпионат выигрывали Англия и Испания.** ---википедия .
alex_60:
Уругвай - 4-кратный чемпион мира по футболу,
Уругвай - 4-кратный чемпион мира по футболу,
----***За всю историю чемпионатов мира только 8 стран удостаивались звания чемпионов. Наибольшее количество титулов на счету Бразилии — 5 раз её команда побеждала в ЧМ. Италия и Германия завоёвывали Кубок мира по 4 раза; Аргентина, Уругвай и Франция становились чемпионами по два раза, и единожды чемпионат выигрывали Англия и Испания.** ---википедия .
a
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 20:02
Цитата:
Цитата:
трудно. что то доказывать профанам.
зайдите на сайт FIFA.
под АУФ - чемпион мира четыре раза.
Гога:
-википедия .
-википедия .
Цитата:
saba:
трудно. что то доказывать профанам.
зайдите на сайт FIFA.
под АУФ - чемпион мира четыре раза.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 20:38
Цитата:
--Знаток 10500 уровня - скинь скриншот этой странички
alex_60:
доказывать профанам.
доказывать профанам.
--Знаток 10500 уровня - скинь скриншот этой странички
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 20:50
Цитата:
----Нет там такого !!!
alex_60:
зайдите на сайт FIFA.
зайдите на сайт FIFA.
----Нет там такого !!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 20:55
Цитата:
----А вот на сайте ФИФА есть отчет о чемпионате 1950 года -** Бразилия построила самый большой в мире футбольный стадион в качестве захватывающей дух сцены для финала 1950 года, но их надежды освятить огромный трехъярусный спортивный собор Мараканы первым мировым титулом рухнули в один из больших сюрпризов соревнований. На чемпионате мира FIFA™, который завершился мини-лигой с участием четырех команд, хозяева встретились с Уругваем в решающем матче, который оказался финальным во всем, кроме названия. Оставалось только сыграть вничью, и Бразилия лидировала благодаря удару Фриаки на 47-й минуте, прежде чем Уругвай перевернул игру с ног, забив голы Хуана Скьяффино и Алсидеса Гиджиа . Мертвая тишина опустилась на Маракану, когда замолчали около 200 000 голосов, а маленький сосед Бразилии на юге праздновал вторую мировую корону.**(https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/1950brazil#:~:text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F,%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%8E%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83.
alex_60:
----А вот на сайте ФИФА есть отчет о чемпионате 1950 года -** Бразилия построила самый большой в мире футбольный стадион в качестве захватывающей дух сцены для финала 1950 года, но их надежды освятить огромный трехъярусный спортивный собор Мараканы первым мировым титулом рухнули в один из больших сюрпризов соревнований. На чемпионате мира FIFA™, который завершился мини-лигой с участием четырех команд, хозяева встретились с Уругваем в решающем матче, который оказался финальным во всем, кроме названия. Оставалось только сыграть вничью, и Бразилия лидировала благодаря удару Фриаки на 47-й минуте, прежде чем Уругвай перевернул игру с ног, забив голы Хуана Скьяффино и Алсидеса Гиджиа . Мертвая тишина опустилась на Маракану, когда замолчали около 200 000 голосов, а маленький сосед Бразилии на юге праздновал вторую мировую корону.**(https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/1950brazil#:~:text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F,%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%8E%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83.
a
(Пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 21:10
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