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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 205 из 205«1...203204205
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6993
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 17:18
#3061
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Цитата:
alex_60:
что такое АУФ- тоже могу разьяснить.

----Да , поподробнее .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6993
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 17:21
#3062
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Цитата:
alex_60:
итого- Уругвай- четырехкратный чемпион мира.

----И и тогда --Венгрия - трехкратные -1952,1964,1968, а СССР --- двухкратные чемпионы - 1956,1988 !?!?! :-x :lol: ;-)
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
533
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 17:24
#3063
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тест
* отредактированная часть
скрин кнопки


[Исправлено: Rexyn, 25.11.2022 - 17:27]
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
533
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 17:29
#3064
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Цитата:
таноми52:
Что за дела? Почему не редактируется? Где опции?

А в чем возникла проблема? Кнопки не было?
Сделайте, пожалуйста, скрин в следующий раз и пришлите мне в личку.Чтобы понять проблемы - надо ее воспроизвести. А мне этого не удалось.
Потому как только что перевела свой аккаунт в ПП из админов, чтобы проверить, опция есть.
Тест и скрин в предыдущем комментарии в ветке.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11767
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 17:53
#3065
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Цитата:
Rexyn:
Таноми очень красивая и умная женщина. Вобщем всё кнопки нажимайте на меня)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 18:35
#3066
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Цитата:
Гога:
а СССР --- двухкратные чемпионы - 1956,1988 !?!?

Это Олимпийские игры, которые в мире футбола не котируются, там играет молодёжь до 23 лет и 2 человека старше, а Уругвай действительно был силен в 30е годы. даже если я не ошибаюсь первый чемпионат мира проходил там
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6993
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 19:22
#3067
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Цитата:
saba:
Это Олимпийские игры, которые в мире футбола не котируются

---Вы совершенно правы ! Но у некоторых иное мнение . Вы коммент 3052 здесь пропустили ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6993
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 19:26
#3068
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Цитата:
saba:
даже если я не ошибаюсь первый чемпионат мира проходил там

---в 1930 году ,Уругвай первый чемпион .В 1950 - повторили .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6993
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 19:29
#3069
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Цитата:
alex_60:
Уругвай - 4-кратный чемпион мира по футболу,

----***За всю историю чемпионатов мира только 8 стран удостаивались звания чемпионов. Наибольшее количество титулов на счету Бразилии — 5 раз её команда побеждала в ЧМ. Италия и Германия завоёвывали Кубок мира по 4 раза; Аргентина, Уругвай и Франция становились чемпионами по два раза, и единожды чемпионат выигрывали Англия и Испания.** ---википедия .
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 20:02
#3070
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Цитата:
Гога:
-википедия .


Цитата:
saba:


трудно. что то доказывать профанам.
зайдите на сайт FIFA.
под АУФ - чемпион мира четыре раза.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6993
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 20:38
#3071
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Цитата:
alex_60:
доказывать профанам.

--Знаток 10500 уровня - скинь скриншот этой странички
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6993
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 20:50
#3072
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Цитата:
alex_60:
зайдите на сайт FIFA.

----Нет там такого !!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6993
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 20:55
#3073
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Цитата:
alex_60:

----А вот на сайте ФИФА есть отчет о чемпионате 1950 года -** Бразилия построила самый большой в мире футбольный стадион в качестве захватывающей дух сцены для финала 1950 года, но их надежды освятить огромный трехъярусный спортивный собор Мараканы первым мировым титулом рухнули в один из больших сюрпризов соревнований. На чемпионате мира FIFA™, который завершился мини-лигой с участием четырех команд, хозяева встретились с Уругваем в решающем матче, который оказался финальным во всем, кроме названия. Оставалось только сыграть вничью, и Бразилия лидировала благодаря удару Фриаки на 47-й минуте, прежде чем Уругвай перевернул игру с ног, забив голы Хуана Скьяффино и Алсидеса Гиджиа . Мертвая тишина опустилась на Маракану, когда замолчали около 200 000 голосов, а маленький сосед Бразилии на юге праздновал вторую мировую корону.**(https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/1950brazil#:~:text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F,%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%8E%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83.
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 21:10
#3074
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