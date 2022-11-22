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≡ Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45584
Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 22.11.22 - 11:24
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Прочитал новость, что в Актобе в бассейне не меняли воду 5 лет, из-за этого у детей начались отравления и аллергии. Директор сообщила - на то, чтобы полностью поменять воду в бассейне, по тарифу надо заплатить, не забываем что в бассейне две трубы - в одну втекает, из другой вытекает, то есть чтобы слить воду и залить свежей, бюджету обойдется в 7 миллионов тенге.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
566
Re: Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 22.11.22 - 11:24
#1
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Это не школы, садики и больницы грабят. Это тупо растаскивают бюджет. Деньги налогоплательщиков.
У нас же типа "социально-ориентированное" государство...
Потому тарифы для населения вроде как низкие. С точки зрения чиновников, забывающих сопоставлять доходы этого населения с ценами на товары и услуги.
А бюджет, он же - "государственный". Из него можно качать не оглядываясь.
Вот и попадают под раздачу не только госпредприятия и организации, но и социальные объекты. Которые - тоже государственные по определению, но содержатся в чёрном теле, как "нахлебники". С них требуют отчёта за каждый тыин, но выделяют на текущие расходы по остаточному принципу.
Вот и имеем, что имеем.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5625
Re: Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 22.11.22 - 14:38
#2
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Раньше регулярно с детками ходили в бассейн дельфин, там и познакомился ныне покойным архитектором города Жаксыбаевым, нынче дети выросли, разлетелись. Про качество воды что-то там пытались нашептать, никогда не придавал значения. Будем знать....
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1642
Re: Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 22.11.22 - 17:11
#3
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Перекладывание из одного бюджетного кармана в другой. При этом в каждом кармане всегда остаются прилипшие "крошки".
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9014
Re: Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 23.11.22 - 15:52
#4
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Просто с химией переборщили,а так то можно конечно и не менять,фильтра ведь стоят.
Хотя 5 лет конечно многовато,в идеале раз в год всё таки надо слить,хотя бы стенки почистить.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15444
Re: Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 23.11.22 - 17:10
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Просто с химией переборщили,а так то можно конечно и не менять,фильтра ведь стоят.

По санитарным правилам, при рециркуляции воды в бассейнах, каждые 8 часов должно добавляться не менее 10% свежей воды.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9014
Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 23.11.22 - 19:14
#6
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Цитата:
Victor Yang:
каждые 8 часов должно добавляться не менее 10% свежей воды.

Никто этим не будет заниматься,нецелесообразно и дорого,даже в домашний бассейн объёмом примерно 20м3,если я начну каждые восемь часов доливать по 2000л,а в больших бассейнах какие объёмы,а на каждые 10 % свежей воды надо добавить новую химию,и вот так каждые 8 часов,он золотой будет этот бассейн.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15444
Re: Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 24.11.22 - 09:22
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Никто этим не будет заниматься

Если не занимаются - получат предписание от СЭС. 1200 тенге в сутки для организации - вообще ни о чем.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9014
Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 24.11.22 - 10:26
#8
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Цитата:
Victor Yang:
Если не занимаются - получат предписание от СЭС

Как СЭС узнает включал я воду или нет?
Естественно я скажу что каждые 8 часов как полагается доливаю 10% .
Цитата:
Victor Yang:
1200 тенге в сутки для организации - вообще ни о чем.

Вот тут товарищ посчитал уже сколько стоит полностью поменять.

Цитата:
Открытый плавательный бассейн длиной 50м, шириной 20 м ( 8 дорожек ), с глубиной от 1,8 до 2,5 м (объем воды 2234 м3).
V2234м³ х (274,42тнг/м³+162,85тнг/м³) = 976 861 тенге для прочих организаций. И для бюджетных V2234м³ х (2304,52тнг/м³+1639,94тнг/м³) = 8 811 923 тенге

Возьмём отсюда 10% и получаем 97686 для частников
а для бюджетников 881192 и это только вода без химии ну и кто будет такие деньги в канализацию сливать?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1122
Re: Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 25.11.22 - 00:05
#9
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Цитата:
Добринцофф:
Хотя 5 лет конечно многовато,в идеале раз в год всё таки надо слить,хотя бы стенки почистить.

Зачем сливать? Есть технологии позволяющие чистить в воде.Цитата:
Добринцофф:
Как СЭС узнает включал я воду или нет?

По счётчику.Цитата:
Добринцофф:
ну и кто будет такие деньги в канализацию сливать?

Тут и без СЭС ясно, что доливать придётся, при таких объёмах, хотя может и не в таких расчётных объёмах. Испарение, каждый выходящий выносит часть воды с собой, ну и договоры у них другие наверное.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15444
Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 25.11.22 - 19:50
#10
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Цитата:
Добринцофф:
Вот тут товарищ посчитал уже сколько стоит полностью поменять.

Я не про полностью - я про 10%. Полностью он поменяется за 80 часов.
Цитата:
Добринцофф:
Как СЭС узнает включал я воду или нет?

Воду на анализы возьмут. Да и теряется часть воды, если рециркуляция есть - в любом случае добавлять придется. Да и мы говорим не про личный бассейн, а про тот, где населению услуги предоставляются. Дома хоть в серной кислоте купайтесь.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9014
Подскажите, когда решили грабить школы, садики и больницы?
Отправлено: 25.11.22 - 20:42
#11
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Цитата:
Victor Yang:
Я не про полностью - я про 10%.

Так и я 10 %процентов от полной стоимости посчитал,разве нет?
Цитата:
Victor Yang:
Воду на анализы возьмут.

А во т нету такого анализа который покажет доливалась ли вода каждые 8 часов.

Цитата:
Victor Yang:
Дома хоть в серной кислоте купайтесь.

Так и не только дома и во всех бассейнах вы в серной кислоте купаетесь,ты не знал ?
Почитай что такое PH минус ;-)
Кстати PH минус который в магазинах он дорогой ,но это та же самая серная кислота,поэтому многие используют о ужасс,обычный элктролит для аккумуляторов. :-o
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