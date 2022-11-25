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В этом году урожай зерновых в Костанайской области - наибольший в Казахстане
В этом году урожай зерновых в Костанайской области - наибольший в Казахстане
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