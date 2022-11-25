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≡ Концертом классической музыки отметили 30-летие дипломатических отношений Казахстана и Германии в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45583
Концертом классической музыки отметили 30-летие дипломатических отношений Казахстана и Германии в Костанае
Отправлено: 25.11.22 - 16:42
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Спустя 5 лет на костанайской сцене снова прозвучали произведения великих немецких композиторов. Наш корреспондент пообщалась с организаторами и артистами, а также попыталась разобраться, как развивается культура и язык этнических немцев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20122
Концертом классической музыки отметили 30-летие дипломатических отношений Казахстана и Германии в Костанае
Отправлено: 25.11.22 - 16:42
#1
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Нам от Германии нужны технологии, оружие, и тд..
Какие пляски?
Пора бы уже научиться смотреть в реальность..

[Исправлено: 111, 25.11.2022 - 16:43]
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