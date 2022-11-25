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≡ В этом году урожай зерновых в Костанайской области - наибольший в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45583
В этом году урожай зерновых в Костанайской области - наибольший в Казахстане
Отправлено: 25.11.22 - 16:26
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Валовой сбор составил 5,7 млн т, сообщил сегодня, 25 ноября, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Тимур БИСИМБАЕВ. На брифинге он информировал об итогах развития агропромышленного комплекса за 10 месяцев.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11766
Re: В этом году урожай зерновых в Костанайской области -...
Отправлено: 25.11.22 - 16:26
#1
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О как же их я люблю. Это настоящие мужики. Поклон вам ребята. Это тем кто могут в поле половину двигателя разобрать и собрать.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
338
Re: В этом году урожай зерновых в Костанайской области -...
Отправлено: 25.11.22 - 16:28
#2
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Наверное поэтому позавчера в Рудном хлеб подорожал. От 5 до 50 тенге на разные наименования.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11766
Re: В этом году урожай зерновых в Костанайской области -...
Отправлено: 25.11.22 - 16:29
#3
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Они не просто механизаторы. Они люди. Лет 10 назад. Они у меня дома были. И до сих пор звонят. Приезжают. И я к ним. Это банда они банда.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11766
Re: В этом году урожай зерновых в Костанайской области -...
Отправлено: 25.11.22 - 16:30
#4
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Цитата:
Alehander:

Не потому хлеб стал дорогим. Им зп не кто уже 10 лет не подымал как и мне.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20122
В этом году урожай зерновых в Костанайской области - наибольший в Казахстане
Отправлено: 25.11.22 - 16:36
#5
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Цитата:
Alehander:
Наверное поэтому позавчера в Рудном хлеб подорожал. От 5 до 50 тенге на разные

В Фесле смотрел, небольшой хлебушек 1250 батон 1000..
Может это настоящий и такова стоимость настоящего хлеба..
Поеду спрошу потом..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11766
В этом году урожай зерновых в Костанайской области - наибольший в Казахстане
Отправлено: 25.11.22 - 16:44
#6
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Цитата:
111:
А че спрашивать. Или как акимат говорит мы вам дешёвый хлеб дадим а вы за нас проголосуйте? По мне так сами кушайте свой хлеб. А я хочу икру, мясо, грибы, и мерседес на котором буду таноми катать)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20122
В этом году урожай зерновых в Костанайской области - наибольший в Казахстане
Отправлено: 25.11.22 - 16:47
#7
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Цитата:
Vit:
Или как акимат говорит мы вам дешёвый хлеб дадим а вы за нас проголосуйте? По

Дешевый, значит для скота.
Стоит ли за таких голосовать?
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