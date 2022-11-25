Отправлено: - 10:23

alex_60:

Португалию Гану с трудом.

alex_60:

имя не очень известное до сих пор.

Цитата:африканские сборные не нужно недооценивать))Цитата:а в Бразилии потенциально все большие звезды) ЧМ как раз место заявить о себе на весь мир, если кто-то не следит за клубными/национальными чемпионатами, то мундиаль смотрят больше)