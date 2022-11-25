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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 204 из 204«1...202203204
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18423
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 07:00
#3046
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кстати в безголевом матче
Уругвай¬Южная Корея ни одного удара в створ ворот со стороны обех команд за всю игру.
такой вот футбол нынче.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17419
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 09:27
#3047
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Цитата:
111:
Жаль конечно что России в футболе нет

Цитата:
111:
Ну да ладно, будем мужиками, дождемся через несколько лет своих..


Цитата:
111:
Откуда такая Двуличность?

И правда, откуда? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17419
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 09:50
#3048
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Цитата:
111: Это вообще как, издевательство и унижение казахской нации..

Тут стоит вспомнить твой комментарий про высшую ступень эволюции - и всё сразу выравнивается :lol:

[Исправлено: maxsaf, 25.11.2022 - 09:53]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1207
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 10:23
#3049
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Цитата:
alex_60:
Португалию Гану с трудом.

африканские сборные не нужно недооценивать))

Цитата:
alex_60:
имя не очень известное до сих пор.

а в Бразилии потенциально все большие звезды) ЧМ как раз место заявить о себе на весь мир, если кто-то не следит за клубными/национальными чемпионатами, то мундиаль смотрят больше)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
980
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 10:59
#3050
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Цитата:
lavprof:
африканские сборные не нужно недооценивать))

Гана мне ещё с чемпионата в ЮАР понравилась, а вот ощущения праздника от чемпионата, может вся эта пандемия повлияла, может события геополитические, но смотришь, как нечто обыденное, даже назвать ярким словом мундиаль, как то рука не поворачивается. События последних нескольких лет на меня лично, как то повлияли, чувства притупились что ли
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6985
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 12:02
#3051
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Цитата:
alex_60:
Уругвай - четырёхкратный чемпион мира по футболу.

===С какого перепугу ?? Или вы на 2 все умножаете ??
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18423
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 12:10
#3052
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Цитата:
Гога:
===С какого перепугу ?? Или вы на 2 все умножаете ??


Уругвай - 4-кратный чемпион мира по футболу,
как бы не было от этого печально сторонним наблюдателям.
Это официальная позиция ФИФА, и чтобы в том убедиться,
достаточно пару раз кликнуть мышкой по ссылкам.
4 равнозначных звезды помещены над эмблемой АУФ .
что такое АУФ- тоже могу разьяснить.

[Исправлено: alex_60, 25.11.2022 - 14:08]
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18423
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 12:13
#3053
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в последнем перед началом Первой мировой войны Конгрессе ФИФА
было ратифицировано следующее предложение:
«При условии, что Олимпийский футбольный турнир осуществляется
в соответствии с Регламентом ФИФА,
последняя должна признать его в качестве чемпионата мира по футболу среди любителей».
так понятно?

[Исправлено: alex_60, 25.11.2022 - 14:10]
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18423
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 12:15
#3054
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ну еще для полного
На счету уругвайцев две победы на чемпионате мира (1930 и 1950),
две победы на Олимпийских играх (1924 и 1928),
итого- Уругвай- четырехкратный чемпион мира.

[Исправлено: alex_60, 25.11.2022 - 14:43]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 14:39
#3055
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Откинуть всю суету сует, все дрязги, всё второстепенное
И проникнуться, наконец, что эта наша единственная жизнь прекрасна и удивительна![video]//www.google.com/search?q=песня+я+люблю+тебя+жизнь&rlz=1C1GCEA_enKZ860KZ860&oq=песня+я+люблю+тебя+жизнь&aqs=chrome.0.0i271j46i512j0i512l8.15338j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:87850ab7,vid:RN2IEiXpEjg[/video]
Каждое слово - как золотая капелька!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 14:41
#3056
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Откинуть всю суету сует, все дрязги, всё второстепенное
И проникнуться, наконец, что эта наша единственная жизнь прекрасна и удивительна!
Каждое слово - как золотая капелька![video]ttps://www.youtube.com/watch?v=RN2IEiXpEjg[/video]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 14:42
#3057
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Что за дела? Почему не редактируется?
Где опции?
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Страница 204 из 204«1...202203204
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