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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 07:00
кстати в безголевом матче
Уругвай¬Южная Корея ни одного удара в створ ворот со стороны обех команд за всю игру.
такой вот футбол нынче.
Уругвай¬Южная Корея ни одного удара в створ ворот со стороны обех команд за всю игру.
такой вот футбол нынче.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 09:27
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И правда, откуда?
111:
Жаль конечно что России в футболе нет
Жаль конечно что России в футболе нет
Цитата:
111:
Ну да ладно, будем мужиками, дождемся через несколько лет своих..
Ну да ладно, будем мужиками, дождемся через несколько лет своих..
Цитата:
111:
Откуда такая Двуличность?
Откуда такая Двуличность?
И правда, откуда?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 09:50
Цитата:
Тут стоит вспомнить твой комментарий про высшую ступень эволюции - и всё сразу выравнивается
[Исправлено: maxsaf, 25.11.2022 - 09:53]
111: Это вообще как, издевательство и унижение казахской нации..
Тут стоит вспомнить твой комментарий про высшую ступень эволюции - и всё сразу выравнивается
[Исправлено: maxsaf, 25.11.2022 - 09:53]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1207
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 10:23
Цитата:
африканские сборные не нужно недооценивать))
Цитата:
а в Бразилии потенциально все большие звезды) ЧМ как раз место заявить о себе на весь мир, если кто-то не следит за клубными/национальными чемпионатами, то мундиаль смотрят больше)
alex_60:
Португалию Гану с трудом.
Португалию Гану с трудом.
африканские сборные не нужно недооценивать))
Цитата:
alex_60:
имя не очень известное до сих пор.
имя не очень известное до сих пор.
а в Бразилии потенциально все большие звезды) ЧМ как раз место заявить о себе на весь мир, если кто-то не следит за клубными/национальными чемпионатами, то мундиаль смотрят больше)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 980
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 10:59
Цитата:
Гана мне ещё с чемпионата в ЮАР понравилась, а вот ощущения праздника от чемпионата, может вся эта пандемия повлияла, может события геополитические, но смотришь, как нечто обыденное, даже назвать ярким словом мундиаль, как то рука не поворачивается. События последних нескольких лет на меня лично, как то повлияли, чувства притупились что ли
lavprof:
африканские сборные не нужно недооценивать))
африканские сборные не нужно недооценивать))
Гана мне ещё с чемпионата в ЮАР понравилась, а вот ощущения праздника от чемпионата, может вся эта пандемия повлияла, может события геополитические, но смотришь, как нечто обыденное, даже назвать ярким словом мундиаль, как то рука не поворачивается. События последних нескольких лет на меня лично, как то повлияли, чувства притупились что ли
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6985
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 12:02
Цитата:
===С какого перепугу ?? Или вы на 2 все умножаете ??
alex_60:
Уругвай - четырёхкратный чемпион мира по футболу.
Уругвай - четырёхкратный чемпион мира по футболу.
===С какого перепугу ?? Или вы на 2 все умножаете ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 12:10
Цитата:
Уругвай - 4-кратный чемпион мира по футболу,
как бы не было от этого печально сторонним наблюдателям.
Это официальная позиция ФИФА, и чтобы в том убедиться,
достаточно пару раз кликнуть мышкой по ссылкам.
4 равнозначных звезды помещены над эмблемой АУФ .
что такое АУФ- тоже могу разьяснить.
[Исправлено: alex_60, 25.11.2022 - 14:08]
Гога:
===С какого перепугу ?? Или вы на 2 все умножаете ??
===С какого перепугу ?? Или вы на 2 все умножаете ??
Уругвай - 4-кратный чемпион мира по футболу,
как бы не было от этого печально сторонним наблюдателям.
Это официальная позиция ФИФА, и чтобы в том убедиться,
достаточно пару раз кликнуть мышкой по ссылкам.
4 равнозначных звезды помещены над эмблемой АУФ .
что такое АУФ- тоже могу разьяснить.
[Исправлено: alex_60, 25.11.2022 - 14:08]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 12:13
в последнем перед началом Первой мировой войны Конгрессе ФИФА
было ратифицировано следующее предложение:
«При условии, что Олимпийский футбольный турнир осуществляется
в соответствии с Регламентом ФИФА,
последняя должна признать его в качестве чемпионата мира по футболу среди любителей».
так понятно?
[Исправлено: alex_60, 25.11.2022 - 14:10]
было ратифицировано следующее предложение:
«При условии, что Олимпийский футбольный турнир осуществляется
в соответствии с Регламентом ФИФА,
последняя должна признать его в качестве чемпионата мира по футболу среди любителей».
так понятно?
[Исправлено: alex_60, 25.11.2022 - 14:10]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 12:15
ну еще для полного
На счету уругвайцев две победы на чемпионате мира (1930 и 1950),
две победы на Олимпийских играх (1924 и 1928),
итого- Уругвай- четырехкратный чемпион мира.
[Исправлено: alex_60, 25.11.2022 - 14:43]
На счету уругвайцев две победы на чемпионате мира (1930 и 1950),
две победы на Олимпийских играх (1924 и 1928),
итого- Уругвай- четырехкратный чемпион мира.
[Исправлено: alex_60, 25.11.2022 - 14:43]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 14:39
Откинуть всю суету сует, все дрязги, всё второстепенное
И проникнуться, наконец, что эта наша единственная жизнь прекрасна и удивительна![video]//www.google.com/search?q=песня+я+люблю+тебя+жизнь&rlz=1C1GCEA_enKZ860KZ860&oq=песня+я+люблю+тебя+жизнь&aqs=chrome.0.0i271j46i512j0i512l8.15338j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:87850ab7,vid:RN2IEiXpEjg[/video]
Каждое слово - как золотая капелька!
И проникнуться, наконец, что эта наша единственная жизнь прекрасна и удивительна![video]//www.google.com/search?q=песня+я+люблю+тебя+жизнь&rlz=1C1GCEA_enKZ860KZ860&oq=песня+я+люблю+тебя+жизнь&aqs=chrome.0.0i271j46i512j0i512l8.15338j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:87850ab7,vid:RN2IEiXpEjg[/video]
Каждое слово - как золотая капелька!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 14:41
Откинуть всю суету сует, все дрязги, всё второстепенное
И проникнуться, наконец, что эта наша единственная жизнь прекрасна и удивительна!
Каждое слово - как золотая капелька![video]ttps://www.youtube.com/watch?v=RN2IEiXpEjg[/video]
И проникнуться, наконец, что эта наша единственная жизнь прекрасна и удивительна!
Каждое слово - как золотая капелька![video]ttps://www.youtube.com/watch?v=RN2IEiXpEjg[/video]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.22 - 14:42
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