Отправлено: - 12:45

Позвонил знакомый Виталий, сказал, что это хороший заработок. Я его давно знаю и знаю, что он очень щепетильный человек, несерьезными делами заниматься не будет, поэтому поверила.

Цитата:Меня гложат смутные сомнения... Vit, это не про тебя?